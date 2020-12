Neuruppin

Wenn sie es schon schwer haben, ihre Arbeiten über die üblichen Wege zu zeigen oder an den Mann zu bringen, dann eben auf eine andere Art: den Kunstverkauf. Neuruppiner Künstler sehen darin „die beste Kunstförderung mit und ohne Corona!“

Schwierige Lage für Künstler

„Die aktuelle Lage der Kunst- und Kulturschaffenden ist durch die Corona-Pandemie verschärft“, teilt Cornelia Lambriev-Soest von der Galerie am Bollwerk Neuruppin vor ein paar Tagen in einer Presseinformation mit. Ausstellungen könnten nicht stattfinden, Auftritte seien nicht möglich und sämtliche Veranstaltungen sind abgesagt. Auch Weihnachtsmärkte fallen aus. „Es fehlen damit neben dem persönlichen Austausch und der Diskussion zur Kunst die Möglichkeiten zum Einkommenserwerb, zum Verkauf der Kunstwerke oder die Gage für den Auftritt“, schreibt sie.

Anzeige

„Kunst außer Haus“ an den Adventssonntagen

Um den regionalen bildenden Künstlern und Künstlerinnen in dieser schwierigen Zeit zu helfen und seinen Liebsten oder sich selbst Kunstwerke zum Fest schenken zu können, bietet die Galerie am Bollwerk den Verkauf von „Kunst außer Haus“ an. Eine Reihe Künstler aus der Region beteiligt sich an der Aktion. Hier eine Auswahl der Teilnehmer: Buchwerk Bodoni e.V. mit Druckwerkstatt vom Museum Bodoni, Fontane- und Heine-Blätter im Holzschnitt und Bleisatz von Scheithauer; Cornelia Felsch, Kalender Gentzrode 2021; Uschi Jung, Künstlerin, Kunstwerke; Jens Kanitz, Künstler, Ruppin Saga; Bernd Oeljeschläger, Verlag Culturcon medien, Verleger, Regionalmagazin Ruppiner Land; Peter Pusch, Regional-Verlag Ruppin KG Pusch und Co., Verleger, Kartenmaterial; Günter Rieger, Künstler/Verleger, Kunstbücher; Robert W. Wagner, Radierungen; Bernd Weimar, Radierungen; Matthias Zagon-Hohlstein, Künstler, 25. Jahreskalender 2021; Franziska Zänker, Künstlerin, Schutzengel aus Draht und viele andere.

Der Verkauf findet an den Adventssamstagen statt. Nach jetzigem Stand geht es am 5., 12. und 19. Dezember weiter. Jeweils in der Zeit von 12 bis 16 Uhr sind die Kunstwerke in der Galerie am Bollwerk, An der Seepromenade 10, in Neuruppin zu erwerben.

galerie-am-bollwerk.webflow.io

Von Stefan Blumberg