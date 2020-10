Neuruppin

Die nächste Ausstellung wird gerade vorbereitet. Ab Freitag, 23. Oktober, zeigt die Galerie am Bollwerk in Neuruppin besondere Fotografien von Alleen aus der Fontanestadt und den Ortsteilen. Die Aufnahmen stammen von erwachsenen Teilnehmern eines Fotokurses an der Jugendkunstschule und wurden auf Aluminiumplatten gedruckt.

In der Galerie werden sie mit Tonaufnahmen aus den Alleen kombiniert, die der gebürtige Neuruppiner Frank Wedel zu Sound-Collagen verarbeitet hat.

„Das ist eine Wanderausstellung“, sagt Cornelia Lambriev-Soost. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Vereins Galerie am Bollwerk, der seit 2006 den gleichnamigen Ausstellungsraum an der Neuruppiner Uferpromenade betreibt.

Neuruppin verkauft das Haus an seine Wohnungsgesellschaft

Gerade erst haben die Stadtverordneten beschlossen, das Haus, in dem die Galerie seit 2006 untergebracht ist, zu verkaufen. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft NWG übernimmt dieses Gebäude wie auch das benachbarte am Seeufer 9, das bisher den Stadtwerken gehörte.

Die Idee ist es, das Bollwerk mittelfristig umzugestalten, um es noch anziehender zu machen. Wie genau das aussehen soll, ist noch offen. Klar ist aber: Die Galerie muss weichen. Ihr Gebäude ist in so schlechtem Zustand, dass es abgerissen werden soll.

„Bis Ende 2022 kann die Galerie dort weiter bleiben“, versichert NWG-Geschäftsführer Robert Liefke. Was danach kommt, weiß auch er noch nicht sicher.

Wettbewerb zur Zukunft des Geländes am Bollwerk

Die Stadtverwaltung wollte eigentlich einen Ideenwettbewerb für die Zukunft des Bollwerks starten. „Grundsätzlich halte ich das weiter für sehr sinnvoll“, sagt Liefke. Um etwas umbauen zu können, sollte man vorher wissen, was die Stadt denn eigentlich braucht und was sich die Neuruppiner dort wünschen.

Der Fahrrad- und Bootsverleih, der seit Jahren sein Büro gleich neben der Galerie hatte, ist gerade ausgezogen. 2020 war seine letzte Saison am Neuruppiner Bollwerk, sagt Joachim Glaser von der Firma Rhinpaddel. Er finde kein Personal mehr, um den Verleih an diesem Ort weiter zu betreiben, sagt er. In Alt Ruppin geht das Geschäft aber weiter.

NWG bietet neuen Ort für die Galerie an

Auch der Galerieverein weiß seit Langem, dass auch er ausziehen muss. „Grundsätzlich kann ich mir so eine Galerie in der Stadt vorstellen“, sagt NWG-Chef Liefke dazu. Vielleicht nicht am Bollwerk, sondern weiter im Zentrum. Etwa in dem großen Haus an der Ecke Friedrich-Engels- und Poststraße, das die NWG demnächst sanieren will. „Aber wenn wir eine Galerie einrichten, dann brauchen wir auch jemanden, der sie betreibt“, sagt Liefke.

Ob der Galerieverein das will? „Wir als Vorstand werden 2022 geschlossen abtreten, darauf haben wir uns schon verständigt“, sagt Cornelia Lambriev-Soost. Für die Zeit danach will sich der Vorstand nicht festlegen.

Von Reyk Grunow