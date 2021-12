Galerie am Bollwerk zeigt Neuruppin-Ansichten von Günter Rieger und Irene Sohler

Neuruppin

„Ein Akt der Solidarität“ – so nennt es Günter Rieger. Matthias Zágon Hohl-Stein vom Galerieverein am Bollwerk widerspricht ihm da nicht. Denn eigentlich hätten jetzt sein Sohn Vincent, ein Kunstschmied und Metallgestalter, und der Netzebander Holzbildhauer Benjamin Schulte in der Reihe „Künstlerfreundschaften“ in der Galerie ausstellen sollen. Das hat aber nicht geklappt – stattdessen ist Günter Rieger in die Bresche gesprungen.

Dass der Verleger, Historiker und Heimatforscher aus Karwe auch malt und zeichnet, ist kein Geheimnis – oft genug hat er seine Arbeiten schon im Ruppinischen ausgestellt. Nun also einmal mehr in Neuruppin. Und weil es um „Künstlerfreundschaften“ geht, hat er sich Irene Sohler zur Seite gestellt.

Günter Rieger mit Foto von Irene Sohler. Quelle: Regine Buddeke

Die Künstlerin aus dem uckermärkischen Fürstenwerder hat vor rund zehn Jahren bereits mit ihm zusammen in der Siechenhauskapelle ausgestellt. „Wir sind schon lange befreundet“, sagt er über die 70-Jährige.

Neuruppin-Ansichten von Günter Rieger und Irene Sohler

Irgendwann, so Rieger, habe er zu ihr gesagt: „Irene, mach doch mal Skizzen in Neuruppin.“ Mit der Idee im Kopf, viele Künstler von außerhalb zu gewinnen, die mit dem Blick des Fremden auf die Fontanestadt schauen und sie aufs Bild bannen. „Da gibt es andere Städte in der Mark, die da schon mehr gemacht haben“, erklärt er sein Ziel, Neuruppin noch stärker in den Fokus der Bildenden Kunst zu rücken.

"Parzival" von Irene Sohler Quelle: Regine Buddeke

Ihm schwebt eine große Ausstellung mit vielen Künstlern im Neuruppiner Museum vor. Die ältesten Darstellungen hat er schon parat: Stadtansichten des Kupferstechers und Verlegers Matthäus Merian. „Ich habe eine von 1652“, erzählt er. Das wäre dann die älteste in der Schau. Einen Termin hat er freilich noch nicht im Kopf. „Aber ich arbeite dran, und wenn es drei vier Jahre dauert“, sagt er.

Einige der Arbeiten, die dann mit Sicherheit dazugehören, sind die, die man seit einer Woche – coronabedingt ohne Vernissage – in der Galerie am Bollwerk sehen kann. Sowohl Matthias Zágon Hohl-Stein als auch Günter Rieger sind ganz entzückt von den kleinen farbigen Aquarellen, die Irene Sohler in Neuruppin gefertigt hat.

Günter Rieger (l.) mit Galerievorstand Matthias Zágon Hohl-Stein vor dem Sohler-Bild des Karwer Gutshauses.. Quelle: Regine Buddeke

Die Motive sind vielfältig: Die Klosterkirche und die Siechenhauskapelle, der Parzival und eine Straßenszene in der Altstadt, das Hotelbad, eine Gasse und ein Blick über den See. Dazu gesellen sich Öl-Gemälde – in geerdeten Farben: ein Abendhimmel, Birnen, Sommerblumen, die Klosterkirche, eine Insel im See, der Gutshof in Karwe. Das freut natürlich die beiden Herren – beide in Karwe ansässig.

Zu den 19 Bildern Irene Sohlers im vorderen Raum gesellen sich im rückwärtigen Zimmer der Galerie 13 Arbeiten von Günter Rieger – allesamt in Öl gemalt. Ein paar Stillleben sind zu sehen, aber auch die Siechenstraße und der Tempelgarten.

Günter Rieger: "Siechenstraße". Quelle: Regine Buddeke

Und eine Stadtansicht in leuchtenden Farben. „Der losgelassene Günter – das ist ja fast fauvistisch“, frozzelt-lobt Matthias Zágon Hohl-Stein, den das Bild an die sogenannten Fauves erinnert, die jungen Wilden – eine Kunstströmung der französischen Avantgarde, die Anfang des 20. Jahrhunderts den Beginn der Klassischen Moderne markierten.

Ausstellung bis Ende Februar in der Galerie am Bollwerk

Die Ausstellung ist noch bis mindestens Ende Februar in der Galerie am Bollwerk zu sehen, lässt Zágon Hohl-Stein wissen. Einige Arbeiten sind Leihgaben privater Sammler, viele der schönen Bilder sind aber auch verkäuflich. Eine Kunst-Verkaufs-Aktion wie im vergangenen Dezember wird es allerdings voraussichtlich nicht geben, bedauert der Galerievorstand. Die Corona-Lage sei zu ungewiss.

Günter Rieger: "Im Tempelgarten". Quelle: Regine Buddeke

Was es allerdings in der Galerie zu erstehen gibt, ist der druckfrische Kunstkalender Hohl-Steins. „Das Leben geht weiter“ heißt er passend zur Situation. Ein Motto, das auch gut für die ungewisse Zukunft der Galerie am Bollwerk steht. „Bis Ende 2022 dürfen wir hierbleiben“, so Matthias Zágon Hohl-Stein. Was dann kommt, stehe in den Sternen. Aber wie gesagt: Das Leben geht weiter – wie man auch an der neuen Ausstellung sieht.

Die Galerie am Bollwerk ist immer freitags bis sonntags von 12 bis 16 Uhr geöffnet.

Von Regine Buddeke