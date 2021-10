Gauklerkids zeigen bunte Zirkus-Show in Neuruppin

Neuruppin

Akrobatik, Jonglage und Tanz – bei der Abschluss-Show der Gauklerkids am Freitag zeigen die 28 Teilnehmenden, was sie im Herbstcamp in Neuruppin gelernt haben. „Die Kinder sind begeistert, endlich wieder in einer großen Gruppe das Camp zu erleben.

Die Kids hatten Spaß an der Bewegung. Quelle: Henry Mundt

Zirkus-Workshop in Neuruppin dauerte fünf Tage

Einmal Schieflage – gut gehalten. Quelle: Henry Mundt

Wir hatten ein tolles Programm“, sagt Thalia Freesemann vom Verein Estaruppin. Nach Einschränkungen wegen Corona im letzten Herbst konnte der fünftägige Zirkus-Workshop jetzt wieder wie gewohnt stattfinden.

Einradfahren ist gar nicht so einfach. Quelle: Henry Mundt

So konnte endlich wieder drinnen, unter kenntnisreicher Anleitung geprobt werden: „Unsere Betreuer kommen aus der Region und Berlin, aber auch aus Spanien und Mexiko hatten wir zwei Trainer dabei gehabt.“

Von Till Eichenauer