Gefälschte Impfausweise: Fünf Fälle in Neuruppin

Neuruppin

Zweimal hatte der Apotheker Marcel Wiencke Zweifel. Der Mitarbeiter der Neuruppiner Adler-Apotheke prüfte noch gründlicher als sonst, ob die ihm vorgelegten gelben Impfausweise tatsächlich echt sein könnten – in beiden Fällen ließen sich die Zweifel auflösen.

Seit dem Sommer stellen Apotheker nach Vorlage des gelben Impfausweises digitale Impfzertifikate aus. Doch es sind immer mehr gefälschte Impfhefte im Umlauf. Seit Anfang August wurden den Beamten der Polizeidirektion Nord 25 Fälle in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Oberhavel gemeldet. Ein Fünftel der Betrugsversuche flog in Neuruppin auf.

Kontrolle des gelben Impfpasses: Der Ausweisbesitzer muss auch seinen Personalausweis vorlegen. Quelle: Henry Mundt

Schon Anfang Oktober hatte sich das Potsdamer Polizeipräsidium an die Landesapothekerkammer gewandt, um vor gefälschten Impfausweisen zu warnen – offenbar mit Erfolg. „Die überwiegende Mehrheit der uns gemeldeten Fälle ist durch aufmerksames Prüfen der Apothekerinnen und Apotheker im Land entdeckt worden“, sagt der Präsidiumssprecher Torsten Herbst.

Auch in der Neuen Apotheke in Neuruppin waren dubiose Impfhefte aufgefallen. Der Inhaber Christoph Sommerfeld bezweifelt jedoch, dass es Pharmazeuten in allen Fällen gelingen kann, gefälschte Impfausweise zu erkennen. „Die Dunkelziffer dürfte extrem hoch sein.“

Riesenansturm in Neuruppin

Impfausweise zu kontrollieren ist für die Apotheken eine Riesenherausforderung neben dem eigentlichen Tagesgeschäft. Mehr als 1400 Impfzertifikate hatte die in einem beliebten Einkaufszentrum gelegene Neue Apotheke im November ausstellen müssen. Im Dezember – in der vollen Wucht der vierten Corona-Welle – dürften es noch mehr werden, so erwartet es Sommerfeld. Professionelle Fälschungen seien „in der Hektik kaum zu überprüfen“.

Dabei gibt es durchaus Merkmale, die auf Fälschungen hinweisen. Verdächtig ist etwa ein Impfheft, das nur die beiden Corona-Impfungen enthält. Doch achten Apotheker auch auf die Abstände zwischen den einzelnen Impfungen – sind sie etwa zu kurz, ist es fragwürdig, dass ein Arzt sie tatsächlich gegeben hat.

Im Zweifel: Den Impfarzt befragen

Wertvolle Hinweise gibt zudem die Chargennummer des verimpften Vakzins. Erfahrene Apotheker wüssten in der Regel, in welcher Kalenderwoche welche Chargennummer an Ärzte ausgeliefert wurde, sagt der Apotheker Marcel Wiencke. „Im Zweifelsfall würde ich jedoch immer den Arzt kontaktieren.“

Der Inhaber der Fehrbelliner Kurfürsten-Apotheke Olaf Behrendt vertraut bei der Kontrolle der Impfausweise auch seiner Erfahrung. Meist seien die Unterschriften und Stempel der jeweiligen Impfärzte in den Apotheken der Region bekannt: „Zum großen Teil zumindest.“

Zweifelhafte Impfpässe auch in Fehrbellin

Doch geht auch Behrendt davon aus, das sich nicht alle Fälschungen entdecken lassen. „Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht“, sagt er. Ein Impfausweis sei kein amtliches Dokument mit einem überprüfbaren Hologramm.

Auch Behrendt sind bereits Impfausweise vorgelegt worden, die ihm zweifelhaft erschienen. „Einzelfälle“, sagt er. Behrendt hat sie nicht akzeptiert – das muss er auch nicht.

Verband: Betrüger werden professioneller

Der brandenburgische Apothekerverband fordert bereits seit Längerem, Impfausweise fälschungssicherer – im beste Falle digital – zu machen. Zwar versähen die Impfstoffhersteller die Chargenaufkleber inzwischen mit einer Art Wasserzeichen, sagt der Sprecher Mathias Braband-Trabandt. Vollständige Sicherheit sei aber auch damit nicht garantiert.

Schwierig auch: Die Betrüger werden professioneller. Anfangs seien noch „sehr offensichtliche“ Fälschungen im Umlauf gewesen, sagt Braband-Trabandt: „Mittlerweile haben Sie jedoch Mühe, die Fälschung zu erkennen.“

Von Frauke Herweg