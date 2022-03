Geflüchtete in Ostprignitz-Ruppin: So geht die Registrierung

Neuruppin

Viele Menschen helfen derzeit Geflüchteten aus der Ukraine auch auf eigene Faust. Sie kümmern sich dabei nicht nur um Wohnraum für die Hilfesuchenden, sondern unterstützen diese auch bei Behördengängen. Einigen von ihnen ist aber noch unklar, wie sie ihren Gästen bei der Registrierung helfen können. Zumindest erreichen derzeit die Ausländerbehörde von Ostprignitz-Ruppin viele Nachfragen dazu, wie und wo diese stattfindet, berichtet Ulrike Gawande.

Möglich sei diese auf zwei Wegen, erklärt die Kreissprecherin: entweder in der Registrierungsstelle in Gnewikow oder im Internet. Persönlich vorsprechen können die Geflüchteten montags und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr in der Gutsstraße 23 – im Haus mit dem Schriftzug „Kreativhaus“.

Geflüchtete: In Gnewikow gibt es Hilfe bei der Registrierung

Dorthin mitzubringen sind das ausgefüllte Formular „Aufenthaltsanzeige“, das auf den Internetseiten des Landkreises zu finden ist, sowie alle ausländischen Dokumente im Original. Kopien werden vor Ort erstellt, auch stehen den Menschen dort Sprachmittler zur Seite. Die Bestätigung der Registrierung wird ihnen noch am gleichen Tag ausgehändigt.

Im Jugenddorf Gnewikow befindet sich nicht nur die Registrierungsstelle: Dort sind auch viele Geflüchtete untergebracht. Quelle: Reyk Grunow

Bei der elektronischen Variante muss für jede Einzelperson oder jede Familie ebenfalls die Aufenthaltsanzeige ausgedruckt und ausgefüllt werden. Diese muss dann zusammen mit Kopien der persönlichen Dokumente per E-Mail geschickt werden an: abhukraine@opr.de. Die Bestätigung der Registrierung wird dann wieder an die zuvor verwendete E-Mail-Adresse geschickt.

Infos zur Registrierung in OPR gibt es im Internet

Weitere Informationen zu dem Thema gibt es im Internet auf der Seite des Landkreises www.ostprignitz-ruppin.de unter dem Punkt: aktuelle Meldungen.

Die Formulare stehen dort ebenfalls bereit unter: www.ostprignitz-ruppin.de/media/custom/3039_2011_1.PDF?1647854953.

Bei den Dokumenten, die vorgelegt werden sollen, handelt es sich um Reisepass, Personalausweis, Geburtsurkunden oder auch um die Heiratsurkunde.

Von Celina Aniol