Genius Quartett brilliert bei Kammerkonzert in der Sparkasse

Neuruppin

Ein Streichquartett sei etwas, bei dem man vier vernünftige Leute sich unterhalten höre – so in etwa formulierte es einst Goethe über das musikalische Zusammenspiel von vier Streichern. „Der Mann hatte keine Ahnung!“, weiß es Eberhard Stoll besser. Streichquartett – das sei Adrenalin pur, rasanter Höhenflug, heldenhafte Verzweiflung und höchste musikalische Intelligenz. Stoll weiß, wovon er spricht – er ist Bratschist im Genius-Quartett, das am Sonntag das erste Kammermusik-Konzert des Jahres innerhalb der Klassik-Konzertreihe des Neuruppiner Musikvereins spielt.

Kultur sponsern statt Dividenden ausschütten

Wie stets findet die Saisoneröffnung nach dem Neujahrskonzert in den Hallen der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin statt: zum inzwischen 15. Mal. Für Sparkassenvorstand Ralf Osterberg ist es wie immer Ehrensache, dass die Sparkasse die Künstlergage sponsert, auf dass die Eintrittsgelder komplett dem rührigen Musikverein zugutekommen: „Andere schütten Dividenden aus – wir investieren lieber in Land und Leute“, erklärt er den 230 Zuhörern, die Dank der Räumaktion der Mitarbeiter im Foyer das Finanzinstituts Platz gefunden haben, samt Pausengetränken auf Kosten des Gastgebers.

„Ich bin so glücklich, dass kein einziger Platz frei ist“, sagt auch Takao Ukigaya, Vorsitzender des Musikvereins, der als bestens vernetzter Dirigent immer wieder umwerfende Musiker nach Neuruppin holt. So auch das Genius-Quartett – zum Bratschisten gesellen sich Masae Kobayashi und Natalia Mitscher an erster und zweiter Violine sowie Regine Daniels-Stoll am Cello.

„Kammermusik ist ein kleines Orchester, immer interessant zu beobachten“, schwärmt Ukigaya. „Vier Leute spielen zusammen, konzentriert, beobachten sich.“ Jeder habe solistische Qualitäten – man sporne sich gegenseitig an, immer noch besser zu spielen, einen draufzusetzen. Aber Wettstreit geht eben nicht – was zählt, ist das Gemeinschaftswerk – der Spagat aus individueller Stimme des Einzelinstruments und der Harmonie des Gesamtklangs.

Haydn gilt als Erfinder des Streichquartetts

Das Quartett eröffnet mit Haydns 6. Sonnenquartett. Der Altmeister der „Wiener Klassik“ habe, so Stoll, das Genre Streichquartett im stillen Kämmerlein des Schlosses Esterhazy eigentlich erst erfunden, bevor sich andere Musiker „darauf stürzten“ – etwa Mozart und Beethoven. Letzterer habe die Partitur eines der Sonnenquartette komplett abgeschrieben, so beeindruckt war er davon. Die Vierstimmigkeit galt schnell als höchstes Ideal, das Streichquartett als „Königsklasse“ und Prüfstein für höchste Kompositionskunst.

Ein Juwel ist der folgende Beethoven. So inspiriert jener auch von Haydn war – „er wäre nicht Beethoven, wenn er nicht alles ganz anders gemacht hätte“, erklärt Stoll launig. Das Streichquartett op. 18/6 beginnt mit einem Dreiklang aus verschiedenen Motiven, die der Meister virtuos zerlegt und wie ein Mosaik wieder filigran miteinander verwoben hat.

Dann ein „zerbrechliches“ Adagio, gefolgt von einem völlig verrückten Scherzo: Hier wagt Beethoven den Parforceritt durch eine verrutscht wirkende Rhythmik, verschiebt immer wieder überraschend den Takt, bürstet die Noten dagegen. Ein Husarenstreich: taktisch und taktlos zugleich. Auch der vierte Satz verblüfft – durch Schwermut statt des gewohnten Allegrettos.

Stück galt als unaufführbar

Dann Smetana – der haut die Zuschauer schier um. Der Komponist hat das Werk „Aus meinem Leben“ genannt. „Dass das nicht einfach war, werden Sie schnell merken“, sagt Eberhard Stoll. Er habe seine Damen lange überreden müssen, es zu spielen. Smetanas Musiker hätten es als „unaufführbar“ abgelehnt. „Ich kann das mittlerweile verstehen“, so Stoll, der das hochemotionale Quartett indes wie jeder Bratschist „unbedingt einmal spielen“ wolle.

„Ich bin wie erschossen“, flüstert ein Gast, lange nach dem letzten gehauchten Ton, bevor der Applaus ausbricht. „So können wir Sie nicht gehen lassen“, tröstet Stoll die Zuhörer und zaubert mit seinen Musikern eine luftig-flirrende „ America“-Version aus Bernsteins West Side Story hervor.

Das nächste Konzert der Klassik-Reihe findet am 15. März, 17 Uhr im Festsaal der Ruppiner Kliniken statt – ein Klavierabend mit Kotaro Fukuma.

Von Regine Buddeke