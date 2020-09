Neuruppin

Gentzrode darf nicht verfallen – zumindest wenn es nach dem im Juni formierten Freundeskreis geht, der sich für die Rettung des historischen Gutes bei Neuruppin einsetzt. Und damit ist die Gruppe der Gentzrode-Freunde nicht allein: Die ebenfalls im Juni gestartete Unterschriftenaktion für den Erhalt des Areals habe bisher eine „unheimliche Resonanz“ erfahren, wie Wolfgang Freese mitteilt.

Der bündnisgrüne Kreistagsabgeordnete gehört zu den Initiatoren des Freundeskreises. Mittlerweile gebe es Unterschriften im vierstelligen Bereich, so Freese. Konkrete Zahlen will er jedoch nicht nennen – die sollen erst bei der nächsten Sitzung des Kreistages am 10. September präsentiert werden.

Endspurt der Petition

„Wir sind jetzt im Endspurt und überreichen die Liste dann an den Kreistag“, sagte Freese am Donnerstag. Die Petition liegt in gedruckter Form – etwa in der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung oder im Geschäft „Herr Fontane“ – aus und ist im Internet abrufbar. Dort hatten am Donnerstagnachmittag 338 Menschen unterschrieben.

Das historische Gut vor den Toren Neuruppins kann nicht betreten werden. Quelle: Henry Mundt

Mit der Unterschriftenliste soll ein Signal in Richtung Verwaltung und Politik, aber auch an den Besitzer gesendet werden. „Es ist ein Objekt, dass sich lohnt, zu erhalten“, sagt Nico Ruhle. Der Neuruppiner SPD-Fraktionschef und Bürgermeisterkandidat ist Mitinitiator des Freundeskreises, zu dem gut ein Dutzend Gentzrode-Unterstützer zählen.

Tag des offenen Denkmals steht an

So sieht es auch sein Mitstreiter Bernd Oeljeschläger. „Es ist ein Areal von erstem Rang, mit bundesweiter Bedeutung – da sollte man sich der Verantwortung schon bewusst sein“, so der Verleger und Historiker. Die Initiative plant nun weitere Aktivitäten: Am 13. September, dem Tag des offenen Denkmals, soll eine Fahrradtour zur denkmalgeschützten Anlage führen.

„Nach derzeitigem Stand treffen wir uns um 11 Uhr mit Interessierten auf dem Schulplatz“, so Freese. Nach Absprache mit Steffen Sendler, dem Hauptauftragnehmer des türkischen Besitzers, werden an dem Tag auch die Tore geöffnet. Dazu gibt es Essen und Getränke.

Noch ist unklar, wie es mit Gentzrode weitergeht. Die Gutsanlage entstand ab 1861 im maurischen Stil. Quelle: Henry Mundt

Für den Abend ist – je nach Wetterlage – noch eine Filmpräsentation im Tempelgarten geplant. „Wir haben Herrn Nüses Anregung also aufgegriffen“, sagt Freese. Der Vizelandrat ( SPD) hatte beim Kreistag im Mai das bürgerschaftliche Engagement für den Erhalt der Gutsanlage vermisst.

Podiumsdiskussion kann kontrovers werden

Nun organisiert der Freundeskreis gleich mehrere Veranstaltungen. Für den 23. September ist eine Podiumsdiskussion anberaumt. Zusammen mit dem Neuruppiner Baudezernenten Arne Krohn, Vizelandrat Werner Nühse, Steffen Sendler und dem Landeskonservator Thomas Drachenberg soll es um die Zukunft Gentzrodes gehen.

„Unsere Aktivitäten zeigen, dass wir alle miteinander reden, uns an einen gemeinsamen Tisch setzen können“, sagt Bernd Oeljeschläger. „Wir freuen uns auf Diskussionen, die vielleicht auch kontrovers sein werden“, so Wolfgang Freese. „Wir wollen den Blick nach vorne richten“, sagt er. Dabei gehe es nicht nur um den Erhalt selbst, sondern auch darum, was mit dem Areal passieren könne.

„Die Frage ist, wollen wir ein elitäres Golfresort oder einen historischen Ort, der für alle zugänglich ist?“ Auch dieses Spannungsfeld, so Freese, soll am 23. September beleuchtet werden.

Von Johanna Apel