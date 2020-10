Geplante Corona-Regeln sorgen für Unsicherheit in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Viel Verunsicherung herrschte am Donnerstag nach der Ankündigung der verschärften Corona-Regeln. Was ist ab Montag, 2. November, noch verlaubt und was ist verboten?

Wenigstens eines scheint nach diversen Rücksprachen und Telefonaten klar zu sein: Die Drittklässler sollen in Neuruppin weiterhin das Schwimmen lernen können. „Die Schwimmhallen bleiben nur für den Freizeitbereich geschlossen“, sagte Birgit Menzel, die beim Staatlichen Schulamt in Neuruppin für den Schulsport verantwortlich ist.

Schwimmhallen müssen Hygiene-Konzept prüfen

Allerdings müssten die Schulsportzentren ihr Hygienekonzept prüfen und gegebenenfalls an die neuen Regeln anpassen. Die Schulrätin rechnet dabei mit keinen größeren Problemen – weil ab Montag nur noch Schüler mit ihren Lehrern zum Schwimmunterricht kommen und keine anderen Besucher.

Birgit Weißkopf, Leiterin der Grundschule Gildenhall, ist erleichtert. Immerhin hatten die 20 Drittklässler bereits im Frühjahr auf den Schwimmunterricht verzichten müssen, als die Schulen wegen der Corona-Pandemie schließen mussten.

Sämtlicher Amateursport wird wohl im November untersagt

Ernüchtert ist indes Markus Fetter, der Vorsitzende des Kreissportbundes Ostprignitz-Ruppin, angesichts der angekündigten neuen Corona-Regeln: „Uns wird gar nichts weiter übrig bleiben, als am Montag alles zu sperren.“ Sämtlicher Amateursport wird wohl bis Ende November untersagt. Allenfalls allein, mit der eigenen Familie oder mit einer zweiten Person aus einem anderen Haushalt dürfen Sportler sich noch frei bewegen, hat das Land Brandenburg angekündigt. Sport in Gruppen oder Vereinen ist ab Montag, 2. November, völlig tabu.

Fetter war lange Vorsitzender des SV Union in Neuruppin und gehört dort weiter zum Vorstand. Aus eigener Erfahrung weiß er: „Für die Vereine wird das ganz schwer.“ Dabei sind es für viele wohl weniger die wirtschaftlichen Folgen. Die meisten kleinen Vereine haben deutlich weniger Kosten, wenn sie weniger oder gar nicht trainieren. Aber wenn Training und Treffen wegfallen, geht zunehmend der Zusammenhalt zwischen den Vereinsmitgliedern verloren. Die Folgen sind noch nicht absehbar.

Wohl keine lange Nacht der Künste in Rheinsberg

In den nächsten drei oder vier Wochen kann es keinen Trainingsbetrieb geben, das steht für den KSB-Vorsitzenden fest: Und danach? „Ich habe noch die Hoffnung, dass wenigstens draußen wieder etwas möglich sein wird“, sagt er. „Wir haben ja alle funktionierende Hygienekonzepte.“ Selbst wenn Training unter freiem Himmel ab Dezember wieder erlaubt sein sollte – in der Halle sicher nicht, fürchtet Fetter. „Aber wichtig ist, dass es überhaupt wieder Sport gibt“, sagt er.

Aller Voraussicht dürfen in den nächsten Wochen auch keine Konzerte und andere Kulturveranstaltungen stattfinden. „Wir gehen davon aus, dass das auch für uns gilt“, sagt Jannika Olesch von der Musikakademie in Rheinsberg. Sicher wusste die Akademie das am Donnerstag noch nicht: „Wir warten noch auf eine Nachricht vom Ministerium.“ Zu einer offiziellen Absage konnte sich die Musikkultur-Gesellschaft bis Donnerstag noch nicht durchringen.

Für die Lange Nacht der Künste in Rheinsberg sieht es ähnlich düster aus. Die sollte eigentlich mit fast 20 Veranstaltungen am Sonnabend, 7. November, stattfinden. „Nach dem, was die Bundesregierung angekündigt hat, können wir sie nicht durchführen“, sagt Mitorganisator Peter Böthig. „Wir sind gerade dabei, mit den anderen Veranstaltern eine Absage zu formulieren.“

Folgen für Jugendkunstschule, Museum und Tierpark noch unklar

Neuruppins Veranstaltungsmanager Andreas Vockrodt ist schon seit der Ankündigung des neuen Lockdowns am Mittwoch dabei, sämtliche Veranstaltungen, die im November in Stadtgarten oder Pfarrkirche geplant waren, zu verschieben. „Es wird für alles einen neuen Termin geben“, sagt er. Das Konzert mit der Band Karat soll jetzt zum Beispiel am 6. Juni 2021 stattfinden. Das für Freitagabend geplante Konzert mit Gitte Haenning wurde auf den 16. Mai verschoben, das Musical „ Bibi Blocksberg“ ist jetzt für den 15. August geplant, statt für den 29. November. Alle schon gekauften Karten gelte auch für die neuen Termine.

Welche Folgen die neuen Regeln für das Neuruppiner Museum, die Jugendkunstschule, den Tierpark oder Sitzungen von Stadtverordneten und Ausschüssen haben, konnte Stadtsprecherin Michaela Ott am Donnerstag noch nicht sagen.

Das letzte Wort hat Neuruppin

Das sich der Lockdown auf die Neuruppiner Bürgermeisterwahl am 8. November auswirkt, ist unwahrscheinlich. Aus dem Büro des Landeswahlleiters hieß es, es seien keine Vorschriften geplant, die eine Verschiebung der Wahl notwendig machen.

Das letzte Wort hat aber die Stadt, und die wartet auf die konkrete Verordnung des Landeskabinetts, das am Freitag, 30. Oktober, darüber befinden will.

