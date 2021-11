Geplante Legehennen-Anlage bei Neuruppin sorgt weiter für Streit

Stöffin

Die Fontanestadt wird keinen Widerspruch gegen die von der Kreisverwaltung erteilte Baugenehmigung für eine umstrittene Legehennen-Anlage einlegen, die zwischen dem Neuruppiner Ortsteil Stöffin und Dabergotz im Amt Temnitz entstehen soll. „Nach meiner Einschätzung ist die Baugenehmigung für die landwirtschaftliche Anlage als privilegiertes Bauvorhaben im Außenbereich zulässig.“ Deshalb sei ein Widerspruch aussichtslos, heißt es in einem Schreiben von Neuruppins Baudezernent Arne Krohn an die Stöffiner.

Die geplante Anlage für etwa 12.000 Tiere ist umstritten, weil Anwohner sowohl in Dabergotz als auch in Stöffin den damit verbundenen Verkehr fürchten, um die Eier und den Mist aus der Anlage regelmäßig abzutransportieren. Der schmale Stöffiner Weg sei für Laster nicht geeignet und auch gar nicht zulässig, hieß es mehrfach.

Polizei kontrolliert unregelmäßig den Stöffiner Weg

Diese Bedenken haben aber die Genehmigung des Projektes nicht verhindern können. Auch Neuruppins Baudezernent hält den aktuellen Baustellenverkehr bei Stöffin offenbar für rechtens, da er für das Errichten einer landwirtschaftlichen Anlage diene.

Allerdings hat Arne Krohn die Polizei gebeten, sich vor Ort ein Bild von der Situation zu machen. Die Neuruppiner Polizei kennt den landwirtschaftlichen Weg zwischen Stöffin und Dabergotz. „Wir haben den schon lange auf dem Schirm“, sagte am Dienstag Neuruppins Polizeisprecher Philipp Mahncke. Demnach werde dort mindestens zweimal in der Woche zu unregelmäßigen Zeiten der Verkehr kontrolliert. Unterwegs seien dort nicht allein Bau- und landwirtschaftliche Fahrzeuge, sondern auch Mopeds und Autos, die den Weg als Abkürzung nutzen, so der Polizeisprecher.

Von Andreas Vogel