Geplante Sicherheitspartnerschaft in Neuruppin: drei Bewerber

Neuruppin

Nach jahrelangen erfolglosen Bemühungen könnte es in der Fontanestadt noch vor Herbstbeginn erste Sicherheitspartner geben, die in Abstimmung mit der Polizei regelmäßig Streife durch bestimmte Gebiete wie Kleingartenanlagen laufen. Durch die Streifentätigkeit, so die Hoffnung von Polizei und Stadtverwaltung, soll die hohe Zahl an Diebstählen und Sachbeschädigungen in Neuuppin sinken.

„Es liegen drei Bewerbungen vor“, heißt es unisono sowohl aus dem Neuruppiner Rathaus als auch von der Polizei. Die Unterlagen befinden sich laut Neuruppins Polizeisprecherin Christin Knospe derzeit noch bei der Stadtverwaltung. Die polizeiliche Überprüfung dauert demnach lediglich etwa eine Woche, sagte die Polizeisprecherin am Montag.

Bald Streifen im Skaterpark und im Tempelgarten?

Gegen eine Eignung eines Bewerbers würden begangene Straftaten sprechen, die klar erkennen ließen, dass der Bewerber nicht die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt, sagte Neuruppins Stadtsprecher Heiko Rähse. Zudem müssten Bewerber die freiheitlich demokratische Grundordnung akzeptieren sowie die Gesetze und Rechtsvorschriften einhalten.

Offen ist noch, in welchen Bereichen die Sicherheitspartner künftig Streife laufen könnten. „Zielführend“ sei es, so Rähse, die Partner in den Bereichen einzusetzen, in denen sie sich auskennen und wo sie sich auch engagieren wollen. Das Neuruppiner Rathaus denkt dabei vor allem an Kleingartenanlagen, den Skaterpark, den Tempelgarten oder die Bereiche der Neubaugebiete von WK I bis WK III.

Regelmäßig Streit am Neuruppiner Bollwerk

Reguläre Kontrollen am Neuruppiner Bollwerk, wo sich regelmäßig Feiernde treffen und es immer wieder zu Auseinandersetzungen kommt, sollten indes der Polizei überlassen werden. Erst am Samstagabend waren zwei Neuruppiner am Seeufer aus einer Gruppe heraus angegriffen worden.

Fast die Hälfte aller angezeigten Vergehen in Ostprignitz-Ruppin registriert die Polizei in der Kreisstadt – gleichwohl gebe es in Neuruppin kein Sicherheitsproblem, hatte Jirko Lehmann, Chef der Polizeiinspektion Neuruppin, beim Sozialausschuss Ende Mai betont.

Eine monatliche Entschädigung von 30 Euro

Bei dem Termin hatte die Polizei erneut um freiwillige Helfer in Neuruppin geworben, die die Arbeit der Polizei durch regelmäßige Streifengänge unterstützen. Dafür gibt es eine monatliche Entschädigung von 30 Euro. In Wittstock existieren seit Jahren mehrere Sicherheitspartnerschaften.

Von Andreas Vogel