Gerhard Schöne bringt Fans in der Neuruppiner Kulturkirche zum Jubeln

Neuruppin

Er freue sich, endlich wieder singen zu dürfen, plaudert Gerhard Schöne am Freitagabend. Und appelliert an die 350 Fans in der ausverkauften Neuruppiner Kulturkirche, man möge es ihm nachsehen, dass er so viel Rückschau halte – er werde schließlich bald 70.

Jubel bei den Fans in der Neuruppiner Kulturkirche. Quelle: Regine Buddeke

Er erinnert sich, wie er vor 33 Jahren mit der Jazz-Band L’Art de Passage auf Tournee ging – daraus entstand das Live-Album „Du hast es nur noch nicht probiert“. Für den Liedermacher eine schöne Zusammenarbeit. Der Bandpianist Stefan Kling steht auch am Freitag mit Schöne auf der Bühne.

Neuruppiner Fans kennen die Gerhard-Schöne-Songs oft auswendig

Ex-Keimzeit-Saxofonist Ralf Benschu spielt auch regelmäßig mit dem Liedermacher zusammen. Quelle: Thomas Lox

Auch mit dem ehemaligen Keimzeit-Saxofonisten Ralf Benschu musiziert Schöne oft – auch der ist am Freitag dabei und sorgt nebst Gitarrist Eudinho Soares, Drummer Javier Reyes und Bassist Guilherme Castro für echt starken Sound zu den Liedern, die die Fans meist auswendig kennen.

Für Gerhard Schöne war Neuruppin der Auftakt einer kleinen Tournee. Das Motto: „Vielleicht wirds nie wieder schön“.

Von Regine Buddeke