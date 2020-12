Neuruppin

Christian S. ist ein Kerl wie ein Baum, aber offensichtlich stand er im Gefängnis in der Hackordnung ganz weit unten. Die Zeit in der Justizvollzugsanstalt in Wulkow muss für ihn, seinen Angaben zufolge, die Hölle gewesen sein. Einer, der ihm das Leben damals schwer machte, war Mathias S. „ Christian S. hat sehr gelitten. Daran hatte der Angeklagte einen Anteil“, sagte die Staatsanwältin.

Einem Mithäftling das Leben schwer gemacht

Das Schöffengericht am Neuruppiner Amtsgericht verurteilte den 29-jährigen Mathias S. am Donnerstag wegen versuchter gemeinschaftlicher räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren.

Der Angeklagte hatte bestritten, Christian S. angefasst oder Tabak gefordert zu haben. „Es kam nicht zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ich habe nie etwas von ihm verlangt. Ich wollte nur meine Ruhe“, hatte sich der Angeklagte eingelassen.

Das Gericht glaubte nicht ihm, sondern Christian S. „Er hat sehr anschaulich, glaubhaft und glaubwürdig geschildert, was vor fünf Jahren in Wulkow passiert ist“, sagte die Richterin.

Mitgefangenen als „Heulsuse“ begrüßt

Christian S. musste eine Haftstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten wegen Betruges absitzen. Eigentlich im offenen Vollzug, war ihm gesagt worden. Stattdessen kam er in den geschlossenen Vollzug nach Wulkow. Dort hatte es offensichtlich die Runde gemacht.

Er sei mit den Worten „das ist die Heulsuse, die in den offenen Vollzug will, begrüßt worden. Damit sei es los gegangen, so Christian S. Ihm sei gesagt worden, wenn er seine Ruhe haben wolle, besorge er Tabak. Das sei wochenlang so gegangen.

Um Tabak ging es auch am 23. Oktober 2015. Tabak, den er nicht wie gefordert, geliefert hatte. Er sei in der Umkleide zum Werkstattbereich von zwei Mitgefangenen festgehalten worden. Mathias S. habe ihm mehrmals auf den Fuß getreten.

„Er war den dreien auf Gedeih und Verderb ausgeliefert“, sagte die Vorsitzende Richterin. Ihm sei gedroht worden, er wüsste, was sonst geschehe und es werde dann noch schlimmer werden, wenn er den Vorfall melden würde.

„Ich wollte keinen anscheißen“

„Ich wollte keinen anscheißen. Ich weiß ja, was einem dann blüht“, sagte der 38-Jährige. Aber es fiel den Bediensteten auf, dass er humpelte. Und „es tat so weh, dass ich auf Nachfrage gesagt habe, was passiert ist.“ Es seien immer die gleichen zwei Häftlinge gewesen, die ihn in der Werkstatt traktiert hätten.

Dabei war aber nicht der Angeklagte, wie Christian S. sagte. Er zeigte sich sehr einsichtig: „Ich habe damals Scheiße gebaut und Strafe muss sein.“ Nicht aber diese Schikane: „Mir ging es nicht gut, mir wurde zugesetzt.“ Immer wieder, bis zu dem angeklagten Vorfall. Bis dahin sei er von dem Angeklagten nur bedroht, aber nicht tätlich angegriffen worden.

Aus Sicht von Staatsanwaltschaft und Gericht hat sich die Anklage in vollem Umfang bestätigt. Der Verteidiger dagegen sah lediglich eine einfache Körperverletzung für gegeben und beantragte eine Strafe, die noch zur Bewährung ausgesetzt werden könnte.

Im Gefängnis wieder straffällig

Dafür sah das Gericht keine Möglichkeit. Der Angeklagte ist erheblich vorbestraft. Besonders kreideten die Richter dem 29-Jährigen an, dass er in der Haft straffällig wurde. Der Ort, an dem eigentlich nichts passieren sollte, sondern man die Konsequenzen seines Handelns verstanden haben sollte, so die Richterin.

„Der Sinn einer Inhaftierung besteht darin, dass sich der Gefangene straffrei verhält und nicht während des Vollzugs straffällig zu werden“, sagte die Staatsanwältin. Sie warf dem Angeklagten vor, für sich ein System geschaffen zu haben, in dem er sich einen Schwächeren ausguckte – wegen Tabak.

