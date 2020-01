Kfz-Online-Anmeldungen: geringe Nachfrage

Neuruppin

Das kommt dann wohl doch überraschend: Stolz hatte Berlin zum 1. Oktober das Portal gestartet, mit dem das Anmelden von Autos ganz einfach von zu Hause am heimischen Rechner oder mit dem Smartphone funktioniert und mit dem man sich das oft stundenlange Warten in der Zulassungsstelle sparen kann. Doch die Nachfrage hält sich in Grenzen. In den ersten drei Monaten gab es in Berlin gerade mal etwa 200 Vorgänge im neuen Kfz-Portal, sagt Constanze Siedenburg, Sprecherin der Senatsverwaltug für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz – gegenüber 140.000 Vorgängen, die auf analoge Weise eingegangen sind.

Geringes Interesse auch in Elbe-Elster

In Ostprignitz-Ruppin soll die Online-Kfz-Zulassung ab Montag, 20. Januar, möglich sein. Mathias Wittmoser, Leiter der Verkehrsbehörde in Neuruppin, hofft, dass dieses besser angenommen wird, als die zwei Vorstufen, die es schon gibt. Dort hielt sich das Interesse ebenfalls in überschaubaren Grenzen: Die Online-Abmeldung von Fahrzeugen, die seit Januar 2015 möglich ist, wurde bislang im Landkreis gerade mal in neun Fällen genutzt, die Wiederanmeldung am heimischen Rechner noch in keinem einzigen Fall.

Ähnlich sieht es im Landkreis Elbe-Elster aus. Dort lief das Pilotprojekt für die Online-Kfz-Zulassung in der Mark. av

Von Andreas Vogel