Windpocken: Gesundheitsamt weitet Kontrollen aus

Neuruppin

Das Gesundheitsamt Neuruppin hat die Schutzmaßnahmen nach mehreren Fällen von Windpocken in Neuruppin ausgeweitet. Seit Dienstag dürfen nur noch Mädchen und Jungen die Montessori-Grundschule oder die dazugehörige Oberschule besuchen, die entweder gegen Windpocken geimpft sind oder bereits früher an Windpocken erkrankt waren. Ab sofort gilt das auch für das benachbarte Montessori-Kinderhaus.

Die Kreisverwaltung in Neuruppin geht davon aus, dass sich weit mehr Kinder oder Erwachsene mit Windpocken infiziert haben könnten, als bisher bekannt ist.

In den vergangenen zwei Wochen hatte das Gesundheitsamt in Neuruppin von sechs Schülerinnen und Schülern der Montessorischule erfahren, die Windpocken haben. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass sich auch ein Kind des benachbarten Kindergartens angesteckt hat.

Es könnten sich schon mehr Kinder angesteckt haben

Windpocken haben eine Inkubationszeit von etwa zwei bis drei Wochen. Wer sich mit den Viren angesteckt hat, bemerkt erst einmal wenig. Die ersten Symptome wie der typische juckende Hautausschlag mit nässenden Pusteln, oft verbunden mit Fieber, treten erst nach acht bis 28 Tagen auf. Es könnten sich deshalb bereits Kinder angesteckt haben, bei denen die Krankheit erst in einigen Tage ausbricht.

Das Gesundheitsamt geht zudem davon aus, dass nicht alle Eltern mit ihren Kindern zum Arzt gehen, wenn es erkrankt. Windpocken sind meldepflichtig. Ärzte sind gesetzlich verpflichtet, das Gesundheitsamt über jeden Fall zu informieren. Das können sie aber nur, wenn sie selbst davon wissen.

Und schließlich erfährt die Behörde in Neuruppin nur dann von Kindern, die sich infiziert haben, wenn sie im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wohnen. Schülerinnen und Schüler der Neuruppiner Schule kommen aber auch aus Nachbarkreisen.

84 Kinder haben keinen Windpockenschutz oder sind jetzt erkrankt

Windpocken gelten als hoch ansteckend. Die Viren werden nicht nur durch Körperkontakt übertragen, sondern auch über die Luft.

In den nächsten Tagen dürfen nur noch Kinder in die Montessorischule und den dazugehörige Kindergarten gehen, die gegen eine Ansteckung immun sind. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes haben am Dienstag jedes Kind kontrolliert.

„Von den rund 220 Schülerinnen und Schülern der Montessorischule hatten nach heutigem Stand 84 keinen Impfnachweis, keinen Nachweis einer zurückliegenden Windpocken-Erkrankung, keinen Nachweis über Antikörper oder sind aktuell erkrankt“, informierte die Kreisverwaltung in Neuruppin am Nachmittag.

Fast 600 Fälle im gesamten Land Brandenburg

„Die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die einen Schutz vorweisen konnten, ist höher als erwartet, was als positives Zeichen zu werten ist“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki. Die Zusammenarbeit mit der Schule sei vorbildlich.

Für Kinder sind Windpocken zwar oft lästig, meist hat die Krankheit aber keine schweren Auswirkungen. Gefährlich wird es, wenn sich Jugendliche oder Erwachsene anstecken, vor allem schwangere Frauen.

In diesem Jahr wurden bereits 586 Fälle von Windpocken in ganz Brandenburg gemeldet, so das Gesundheitsministerium in Potsdam. Die Erkrankung trete aber nicht häufiger auf als früher, sagt Ministeriumssprecher Gabriel Hesse: „Ein eindeutiger Anstiegstrend ist nicht zu erkennen.“ Die bisher gemeldeten Fälle liegen unter dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre im Land.

Von Reyk Grunow