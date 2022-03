Neuruppin

Der Frauenmord in Fehrbellin ist kein Einzelfall. Davon sind die Mitglieder eines Arbeitskreises in Ostprignitz-Ruppin überzeugt, der sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Vielmehr gebe es jeden Tag Fälle von brutaler häuslicher Machtausübung, sagt Michaela Rönnefahrt vom Neuruppiner Frauenhaus.

Einige enden tödlich, meistens als Ergebnis jahrelanger Misshandlung. 139 Frauen wurden in Deutschland im Jahr 2020 von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. „Das ist die Hellziffer. Wir nehmen an, dass die Dunkelziffer deutlich höher ist.“ Und dass die Zahl der Taten mit einem weniger drastischen Ausgang diese um ein Vielfaches übersteigt.

Gewalt in der Familie: mehr Beratungsbedarf in OPR

Wie viele Fälle es in Ostprignitz-Ruppin sind, das sei schwer zu sagen, so Michaela Rönnefahrt und ihre Mitstreiter vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, von der Opferhilfe und von der Fachstelle Gewaltprävention. Fest stehe aber, dass die Anzahl der Meldungen in der Coronazeit nach dem ersten Lockdown im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie deutlich gestiegen ist.

Vielleicht auch deshalb, weil die Menschen in dieser Zeit besonders sensibilisiert wurden für das Problem. Trotz der Aufklärung behalten manche es dennoch für sich, wenn sie auffällige Blessuren bei einer Frau oder Verhaltensänderungen bei Kindern sehen.

Neuruppin: Bei vermuteter Gewalt Hilfe suchen

„Wichtig ist, dass man es nicht aussitzt, wenn man so etwas merkt“, betont Michaela Rönnefahrt. Stattdessen sollte man – ob als Nachbarin, Freund, Arbeitskollegin oder Kita-Erzieher – immer die Möglichkeit erwägen, dass es sich um Folgen von Gewalt in der Familie handeln könnte und eine Beratungsstelle aufsuchen.

„Man sollte immer daran denken: Vielleicht kann man so Leben retten“, stellt Lydia Sandrock von der Opferhilfe klar, die zu 80 Prozent mit Frauen als Gewaltopfern zu tun hat. „Es ist ganz wichtig, Zivilcourage zu zeigen.“ Kostenlos, vertraulich und immer nur mit Zustimmung der Betroffenen werden dann das Gefährdungsrisiko eingeschätzt und weitere Schritte besprochen, die auch das Umgangsrecht für Kinder, finanzielle Hilfen und Unterstützung bei Gerichtsverhandlungen beinhalten können.

Vom Gewalttrip wegkommen in Neuruppin

In dem Netzwerk gibt es aber auch ein Angebot für gewalttätige, impulsive oder verbal aggressive Männer, die bereit sind, ihr Verhalten zu ändern, sagt Nora Wenger von der Fachstelle Gewaltprävention. Diese arbeite eng mit der Frauenberatung zusammen. „Unser Ziel ist es, die Gewaltspirale zu unterbrechen.“

Der Frauennotruf des Frauenhauses in Neuruppin ist rund um die Uhr erreichbar unter: 03391/2303. Die Stelle bietet betroffenen Frauen und ihren Kindern Zuflucht, die von körperlicher, seelischer oder sexueller Gewalt betroffen sind oder wenn diese ihnen droht. Die Aufnahme ist zu jeder Tages- und Nachtzeit möglich. Das Team bietet aber auch Beratung durch speziell ausgebildete Sozialpädagoginnen, Hilfe bei Behördengängen und pädagogische Begleitung der Kinder.

Die Opferhilfe Land Brandenburg kann man erreichen unter: 03391/512300. Sie bietet in ihrer Neuruppiner Zweigstelle psychologische und psychosoziale Beratung für Gewaltopfer sowie Personen, die mit ihnen zu tun haben. Die Einrichtung berät aber auch in finanziellen Fragen, klärt über die Rechte als Opfer auf und betreut diejenigen, die als Zeugen auftreten.

Die Fachstelle Gewaltprävention Brandenburg ist erreichbar unter: 0331/28128127. Sie bietet Beratung und Training für Menschen, die gewaltbereit oder aggressiv sind, und das bekämpfen wollen. Dieses dient dem Schutz von Frauen und Kindern, die von Gewalt betroffen sind.

Von Celina Aniol