Darritz

Firmen sollen es künftig leichter haben, sich im Gewerbepark Temnitz nahe der Autobahn 24 ansiedeln zu können. Die Gemeindevertreter von Märkisch-Linden haben am Montagabend zugestimmt, dass die Regelungen der Grünplaner, die aus den 1990er Jahren stammen, für das 109 Hektar große Gewerbegebiet gelockert werden.

Somit darf das Gros der Gewerbeflächen künftig offiziell versiegelt werden. Bisher waren wasserdurchlässige Befestigungen vorgeschrieben. Ob und wie sich die bisher im Gewerbepark Temnitz angesiedelten Unternehmen daran gehalten haben, ist offen. Unstrittig sei aber, dass das Vorschreiben von wasserdurchlässigen Befestigungen in Industriegebieten schon allein deshalb ungünstig sei, weil dann die Gefahr bestehe, das Grundwasser leicht verschmutzt wird, sagte Planer Jörg Lewin.

Noch 46 Hektar sind für Ansiedlungen frei

Zudem stimmten die Gemeindevertreter einhellig dafür, dass künftig nicht nur 40 Prozent einer Gewerbefläche im Temnitzpark bebaut werden dürfen, sondern bis zu 80 Prozent. Das sei in Gewerbegebieten üblich, so Lewin. Der geänderte Bebauungsplan für den Temnitzpark, in dem noch 46 Hektar frei für Ansiedlungen sind, soll nun für 30 Tage öffentlich ausgelegt werden.

„Wir schaffen die Voraussetzungen für weitere Ansiedlungen“, betonte Amtsdirektor Thomas Kresse. Klar ist, dass das in Berlin ansässige Unternehmen Hacilar, das seit 1988 Rind-, Kalb-, Lamm- und Geflügelfleisch produziert, im Temnitzpark eine Produktionsstätte errichten will, in der mehr als 100 Menschen arbeiten werden. Das Unternehmen will sein Millionen-Projekt, das ursprünglich in Pankow-Heinersdorf errichtet werden sollte, im Mai öffentlich vorstellen.

Beim Vermessen Fehler entdeckt

Bis dahin sollen auch Fehler, die bei der Vermessung der Grundstücke im Gewerbepark Temnitz aufgetaucht sind, behoben sein, sagte Christian Fahner, Chef der Entwicklungsgesellschaft Temnitzpark (EGT). Die EGT kümmert sich um die Vermarktung des Gewerbeparks, der Ende der 1990er Jahre mit Schulden von mehr als 20 Millionen Euro in Insolvenz gegangen war. Erst 2017 konnte das Insolvenzverfahren nach zähem Ringen durch einen Vergleich abgeschlossen werden.

„Der Berg der Altlasten im Temnitzpark trägt sich langsam ab“, sagt Thomas Kresse. Der Amtsdirektor ist optimistisch – nicht allein wegen der geplanten Ansiedlung von Hacilar. Denn laut Kresse könnte es in diesem Jahr noch weitere Verkäufe von Gewerbeflächen im Temnitzpark geben. „Wir sind in Verhandlungen“, so Kresse. Mehr verrät er nicht.

Die EGT trägt die Änderungskosten

Klar dürfte aber sein, dass die angeschobenen Änderungen im Bebauungsplan des Temnitzparkes den Vermarktungsprozess beschleunigen können. Die Änderungen verursachen allerdings auch Kosten. Diese trägt die EGT. Laut Geschäftsführer Fahner belaufen sich diese auf eine sechsstellige Summe – auch weil im Bereich Dabergotz des Temnitzparkes eine zunächst als Parkplatz ausgewiesene, etwa 20.000 Quadratmeter große Fläche nun wieder für Industrieansiedlungen zur Verfügung steht. EGT-Chef Fahner bezeichnete die Kosten für den geänderten Bebauungsplan als „gut angelegtes Geld“.

Im Gewerbepark Temnitz gibt es noch 46 Hektar an freien Flächen. Quelle: Henry Mundt

Von Andreas Vogel