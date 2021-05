Giftaktion gegen Spinner in Ostprignitz-Ruppin ist in Sicht

Neuruppin

Die Sprühaktion gegen Raupen des Eichenprozessionsspinners wird in Ostprignitz-Ruppin vermutlich am Montag, 17. Mai, beginnen. „Das ist abhängig von der Blattentwicklung“, sagt Kreissprecherin Ulrike Gawande. Der Landkreis stimme sich dazu mit der Oberförsterei in Neustadt ab.

Bis Ende Mai sollen fast 3350 Eichen mit dem Biozid Forey Es besprüht werden – und zwar mit Hochleistungssprühgeräten vom Boden aus. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass die ausgesuchten Eichen von zwei Teams einer Firma aus Sachsen-Anhalt innerhalb von vier Tagen behandelt werden können. Die Bäume stehen auf einer Gesamtfläche von etwa 40 Hektar, vor allem im Amt Neustadt, in der Gemeinde Heiligengrabe, in der Stadt Wittstock sowie an sechs Kreisstraßen, dazu im Bereich des Oberstufenzentrums in Neuruppin sowie auf dem evangelischen Friedhof in der Kreisstadt.

Zum Arzt nach Kontakt mit den Brennhaaren

Der Kontakt mit den Brennhaaren der Raupe kann Haut- und Augenentzündungen sowie Atemwegsbeschwerden verursachen. Im vergangenen Jahr hatten sich deshalb mehr als 100 Menschen im Landkreis in ärztliche Behandlung begeben.

Die Kosten der Giftaktion gegen die Raupen liegen vermutlich wie im Vorjahr bei etwa 25.000 Euro.

Von Andreas Vogel