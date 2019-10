Glanzvolle Aufführung des Haydn-Oratoriums „Die Schöpfung“ in der Klosterkirche

Neuruppin

Es herrscht Chaos auf der Erde – Joseph Haydn beschreibt diesen Zustand in seiner c-Moll-Ouvertüre zu Beginn des Oratoriums „Die Schöpfung“. „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war ohne Form und leer, und Finsternis war auf der Tiefe“ - mit dem Rezitativ des Erzengels Raphael beginnt die Einleitung des ersten Teils. Leise setzen die Streicher des Orchesters ein.

In der Neuruppiner Klosterkirche herrscht am Sonntag gespannte Stille – rund 350 Besucher sind zur Aufführung des Oratoriums gekommen. Bereits am Samstagabend wurde das Werk zum Abschluss der Landesgartenschau in der Wittstocker Marienkirche aufgeführt.

Die Sonne geht auf

Mit den Worten „Und es ward Licht“, findet der Chor zu einem gewaltigen Fortissimo, das vom Orchester aufgenommen wird. Die Sonne geht auf, der erste Tag kann beginnen.

Uwe Metlitzky dirigiert. Quelle: Cornelia Felsch

Die Evangelischen Gesamtkirchengemeinden Wittstock und Ruppin haben sich in diesem Jahr mit über 100 Sängern und 40 Musikern – unter Leitung des Wittstocker Kantors Uwe Metlitzky – an ein bedeutendes Werk der Musikgeschichte gewagt das bereits nach ersten privaten Aufführungen im Jahr 1798 ganz Wien begeisterte und den Komponisten als „ Papa Haydn“ verehrte. Schon zu seinen Lebzeiten wurde das Werk als „zweite Schöpfung“ gehandelt.

Die Oratorium thematisiert die Erschaffung der Welt, nach dem ersten Buch Mose im Alten Testament. Erzählt wurde sie in der Aufführung der evangelischen Kirchengemeinden von der Sopranistin Juliane Maria Esselbach (Gabriel), dem Tenor Georg Drake (Uriel) und dem Bass Martin Schubach (Raphael), die in den Rollen dreier Erzengel auftraten, begleitet von den Chorsängern der Ruppiner und Wittstocker Kantorei und dem Kammerorchester der Komischen Oper Berlin..

Dirigent Uwe Metlitzky atmet auf

Eher sachlich, realistisch geht es in den Rezitativen zu, die von den Instrumentalisten durch naturgetreue Tonmalereien illustriert werden: Heftig toben die Stürme, Regenschauer und flockiger Schnee fallen hernieder, das Meer tobt, Berge und Gipfel erscheinen. Wiesen und Wälder entstehen beim Hörnerklang und der Mond steht am Himmel. Erhabene Kirchenmusik und extreme Dynamik wechseln sich ab. Der vierte Tag - und damit der erste Teil des Oratoriums - ist vorüber, der Dirigent Uwe Metlitzky atmet auf und wischt sich den Schweiß von der Stirn.

Löwen, Pferde, Fische und Vieh kommen auf die Erde, zum Klang der Flöten schwingt sich die Lerche in die Luft. Mit viel Liebe zum Detail und lautmalerischem Können versteht es Haydn mit seinen kleinen musikalischen Wunderwerken auch bei erwachsenen Zuhörern wieder das kindliche Staunen über die Wunder der Natur zu wecken. Ein gewaltiger Schlusschor beendet schließlich den sechsten Tag nach der Schöpfung des Menschen.

Der Beifall hält lange an

Mit lang anhaltenem Beifall und stehenden Ovationen wurden das Orchester, Chor und Solisten schließlich belohnt. Ein besonderes Lob verdiente sich UweMetlitzky, der dem äußerst professionellen Orchester alle Möglichkeiten einer ausdrucksvollen Gestaltung des Werkes bot. Zu Recht schwärmten die Besucher beim Verlassen der Kirche von einem „phantastischen Konzert“.

Die Schöpfung ist für Haydn nicht Anlass zu frommer Demut, sein Werk strahlt Lebensfreude aus. Eine kleine Warnung gibt es aber dennoch: Uriel erklärt Adam und Eva, dass sie immer glücklich sein werden, solange sie davon Abstand nehmen, mehr haben oder wissen zu wollen, als sie sollten.

Eine dunkle Vorahnung auf den Sündenfall und sicher auch Anlass über die Bewahrung der Schöpfung nachzudenken, denn die Aktualität des Werkes ist angesichts des Klimawandels und des Umgangs mit Ressourcen keineswegs überholt.

Von Cornelia Felsch