Wer am Sonntagabend, 8. September, und in der Nacht zum Montag, 9. September, den Prignitzexpress von Neuruppin nach Hennigsdorf oder in umgekehrte Richtung nutzen will, sollte besser ganz schnell umdisponieren: Aufgrund eines Schienenfehlers auf dem Abschnitt zwischen Bärenklau und Schwante fallen ab 18 Uhr die Züge des RE 6 aus. Das teilte Ingolf Schmidt, Notfallmanager der DB Netz AG, mit.

Kein Schienenersatzverkehr

Es könne zudem kein Schienenersatzverkehr eingerichtet werden, weil durch die Internationale Funkausstellung und Bauarbeiten an der S-Bahn in Berlin alle Busse anderweitig im Einsatz seien, heißt es in der entsprechenden Störungsmeldung auf der Internetseite der Bahn.

Gleisprobleme sollen bis 4 Uhr behoben sein

Bis etwa 4 Uhr am Montag soll der Schienenfehler behoben werden, der am Wochenende bereits zu zahlreichen Verspätungen auf der Strecke geführt hat, heißt es von der Bahn. „Wir mussten deshalb kurzfristig handeln“, so Schmidt.

20 km/h-Strecke führte zu erheblichen Verspätungen

Nach einer Messfahrt war entschieden worden, dass die Züge ihr Tempo auf dem fraglichen Abschnitt auf 20 Kilometer pro Stunde drosseln müssen. Normalerweise sind sie dort mit 120 Kilometern pro Stunde unterwegs, sagte Notfallmanager Schmidt.

Für den Sonntagabend und die Nacht empfiehlt die Bahn ihren Kunden, Fahrgemeinschaften zu bilden oder sich Taxis zu teilen.

