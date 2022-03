Neuruppin

Die marode Ortsdurchfahrt von Gnewikow soll endlich saniert werden. Die Kreisverwaltung in Neuruppin hatte 2021 angekündigt, dass die Arbeiten im Frühjahr 2022 beginnen und tatsächlich sieht alles danach aus, als würde es in wenigen Wochen losgehen.

Die Pläne für die lange geforderte und heiß umstrittene Sanierung der Straße stehen, die Baufirma ist auch gefunden. „Es hat sogar schon eine Bauanlaufberatung gegeben“, sagt Gnewikows Ortsvorsteher Olaf Matschoss. Das hat er jedenfalls im Nachhinein erfahren.

Eigentlich sollte Matschoss bei dieser ersten Beratung vor Ort mit Planern und Baufirma dabei sein. Aber irgendwie hat ihn die Einladung nicht erreicht. „Die hat man an eine falsche Adresse geschickt“, hat der Ortsvorsteher inzwischen herausgefunden: „Ich finde des ein bisschen peinlich.“

Gnewikows Wackelpflaster sorgt seit 2015 für Schlagzeilen

Nur eine weitere Panne in einer lange Liste von Ärgernissen rund um die Gnewikower Gutsstraße.

Die hatte schon vor Jahren für Schlagzeilen gesorgt, weil sich die erst 2013 neu verlegten Pflastersteine seit 2014 in der Fahrbahn immer wieder gelöst haben und in ihrem Bett herumwackelten wie Pudding auf einem Löffel.

Ortsvorsteher Olaf Matschoss. Quelle: Henry Mundt

Eine Sanierung der Straße lehnte der Landkreis lange Zeit ab, weil aus seiner Sicht unklar war, wer dafür bezahlen muss. Die Kreisverwaltung meinte, die Stadtwerke Neuruppin hätten den Schaden verursacht, als sie nach dem Bau der Straße unter der Fahrbahn eine Leitung darunter verlegt haben. Die Stadtwerke lehnte jede Verantwortung ab.

Der Streit landete vor Gericht und dort zog sich das Verfahren über Jahre hin. Mit dem ersten bestellten Gutachter gab es solche Problem, dass irgendwann ein zweiter Sachverständiger eingeschaltet wurde.

Kreisverwaltung OPR wollte in Gnewikow keine Beweise vernichten

In all der Zeit musste das Wackelpflaster immer weiter wackeln, weil die Kreisverwaltung befürchtet hat, mit einer Reparatur Beweise zu vernichten, die belegen, wer für die Sanierung gerade stehen muss.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die MAZ berichtet über all die Jahre immer wieder über den Fall. 2019 schalteten de Gnewikower dann auch das Fernsehen ein. Vor laufenden Kameras versprachen mehrere Kreistagsabgeordnete sehr schnelle Abhilfe. Alle schienen sich einig, dass in Gnewikow sofort etwas passieren müsse.

Jetzt, zweieinhalb Jahre später soll die Fahrbahn wirklich repariert werden, nachdem der Landkreis die wackeligen Pflastersteine zwischenzeitlich schon provisorisch sichern ließ.

Einen Monat soll die Sanierung des Wackelpflasters dauern

Seit 2016 galt auf der Gutsstraße von Gnewikow Tempo 10 und ein Fahrverbot für Radfahrer, weil für die das wackelige Pflaster zu gefährlich war. Nach einer Notreparatur mussten Rader immerhin seit 2019 nicht mehr absteigen.

Am 19. April soll die Sanierung der Gutsstraße nun wirklich starten. Vier Wochen sind dafür eingeplant, teilt die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. „Bis zum 20. Mai 2022 soll dann alles fertig sein“, sagt Kreissprecher Alexander von Uleniecki.

In dieser Zeit bleibt die Ortsdurchfahrt rund um die Baustelle in beide Richtungen gesperrt. Die Arbeiten sollen in zwei Abschnitten aufgeteilt werden, hat Olaf Matschoss inzwischen erfahren: Die Zufahrt zur Feuerwehr und zum Jugenddorf soll so immer möglich bleiben.

Die Kosten trägt der Landkreis OPR

„Wir sind sehr froh, dass es jetzt losgeht“, sagt der Ortsvorsteher. „Der Landkreis hält sich genau an seine Versprechen aus dem vergangenen Jahr.“ Zwischenzeitlich habe er daran fast schon gezweifelt, weil er lange nichts Konkreteres über die Arbeiten gehört habe. Doch jetzt scheint alles gut zu werden.

Die neue Fahrbahn wird nicht mehr gepflastert; die wird aus Asphalt gebaut. Das hatten die Gnewikower eigentlich schon vor vielen Jahren gefordert, wurde aber von den Planern bei Stadt und Kreis überstimmt.

2013 musste das frisch verlegte Straßenpflaster deshalb ja schon einmal aufgenommen und neu verlegt werden. Nur damit es kurz darauf wieder kaputt war.

Die Kreisverwaltung rechnet bei der jetzigen Sanierung mit Kosten von rund 160.000 Euro. bezahlen muss die der Landkreis.

Von Reyk Grunow