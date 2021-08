Gnewikows Dorfgemeinschaftshaus festlich übergeben

Gnewikow

Endlich: Nach einigem Tauziehen ist die Kuh nun vom Eis. Und das neue Gnewikower Dorfgemeinschaftshaus, das seit Februar fertig ist, offiziell übergeben. „Wir haben eine vorläufige Regelung im Einvernehmen mit der Stadt getroffen, die unseren Vorstellungen entspricht“, sagt Jörg Dielitzsch vom Ortsbeirat.

Damit ist der Streit um die Kosten der Bewirtschaftung des Hauses erst einmal beigelegt. „Im Herbst treffen sich alle Ortsbürgermeister, um eine generelle Lösung zu finden“, verspricht Neuruppins Bürgermeister Nico Ruhle.

Denn in den anderen Dorfgemeinschaftshäusern der Ortsteile gibt es sehr unterschiedliche Verfahrensweisen bezüglich der Bewirtschaftung. Und nicht in jedem Fall sind die Betreffenden damit glücklich. „Wir wollen Harmonisierung und Transparenz schaffen“, versichert Ruhle.

Die Gnewikower mussten lange auf ihren Dorftreff warten. Als das Dorf 1993 Ortsteil von Neuruppin wurde, gab es die vertragliche Zusage eines eigenen Dorfgemeinschaftshauses. Eine Bürgerinitiative setzte sich nach einer Bürgerbefragung im Jahr 2009 vehement für den Bau ein. Zwölf Jahre später steht der Dorftreff nun – mit viel Platz und einem tollen Blick auf den Ruppiner See. Zur festlichen Eröffnung kamen rund 100 Besucher – auch viele Ortsteil-Chefs der Nachbardörfer sowie Neuruppins Ex-Bürgermeister Jens-Peter Golde, in dessen Regierungszeit die Planung begann.

Ortsvorsteher Olaf Matschoss dankt allen Beteiligten: Dem Baubereich der Stadt, der „all unsere Vorstellungen umgesetzt hat“. An die Fördermittelgeber von Leader, die 337.724 Euro gegeben haben – 75 Prozent der Summe von 453.000 Euro. Dank an die anderen Ortsvorsteher, die 2015 beschlossen hatten, dass Gnewikow 85.000 Euro aus dem Ortsteile-Budget bekommt. Und ein Dank an seine Ortsbeirats-Mitstreiter Jörg Dielitzsch und Steven Kranz samt deren Frauen. Dann leisten er und Nico Ruhle die Unterschrift unter dem Vertrag.

Das Haus soll mit Leben gefüllt werden und allen offenstehen – nicht nur den Gnewikowern. Für 150 Euro pro Tag kann es – etwa für Feiern – gemietet werden. Vereine wie die Landfrauen oder der „Singenden Stammtisch“, die sich regelmäßig treffen, zahlen pro Treffen 10 Euro. „Wir wollen, dass man sich im Dorfgemeinschaftshaus trifft – ohne vorher im Geldbeutel zu zählen“, sagt Matschoss.

„Ihr habt die Schlüsselgewalt“, sichert Ruhle dem Ortschef zu. Priorität hätten natürlich die Sitzungen des Ortsbeirates oder Wahlen. „Alles andere tütet ihr selbst ein.“ Das sieht auch Matschoss so: „Das Haus soll allen offen stehen und genutzt werden.“ In erster Linie von den Gnewikowern, aber wenn es sich terminlich nicht überschneidet, auch von allen anderen.

„Was hier geschaffen wurde, ist gut zu sehen. Nicht zu sehen ist das Wir-Gefühl, das darin steckt.“ Das besingen auch die Frauen des singenden Stammtischs, die anlässlich des Tages das Gnewikow-Lied um zwei aktuelle Strophen bereichert haben: „Wir freuen uns übers neue Heim“, heißt es am Ende. Das wird am Samstag zünftig gefeiert.

