Theoretisch hätten sich die beiden großen Söhne von Neuruppin zu ihren Lebzeiten treffen können. Als Theodor Fontane 1819 in Neuruppin das Licht der Welt erblickte, war der preußische Baumeister Karl-Friedrich Schinkel schon auf dem Weg, einer der ganz großen Architekten seiner Zeit zu werden. Schinkel wurde 1781 ebenfalls in Neuruppin geboren, 40 Jahre vor Fontane.

Als der Baumeister 1841 stirbt, ist Fontane Anfang zwanzig. Getroffen haben sich die beiden vermutlich nie wirklich. Zumindest nicht im wahren Leben.

Im Buch hingegen ist alles möglich. Und davon machen die beiden Autoren Rainer Ehrt und Rainhard Wahren in diesem Jahr auch Gebrauch. Sie lassen Fontane und Schinkel als Männer im gestandenen Alter gemeinsam durch Neuruppin flanieren, die Geschichte der Stadt resümieren und die Geschichte der Welt rundherum gleich mit.

„Lieber Fontane! Lieber Schinkel!“ heißt das Buch der beiden, das im Oktober im Bäßler-Verlag Berlin erscheinen soll. Pünktlich zum 180. Todestag Schinkels.

Das Buch erzählt die Begegnung der beiden großen Männer in Form einer Graphic Novel, als eine Art moderner Comic.

Die 56 Seiten werden gespickt sein mit den Grafiken von Rainer Ehrt. Der Künstler aus Kleinmachnow ist weit über Brandenburg hinaus bekannt. Auch in Neuruppin kennt man ihn gut. Eines seiner Bilder ist seit kurzem im Foyer der Sparkasse am Fontaneplatz zu sehen; dort hat es einen dauerhaften Platz gefunden.

Andere Werke von Rainer Ehrt zieren hunderte Briefe. Denn von ihm stammt der Entwurf für die Sonderbriefmarke, die das Bundesfinanzministerium und die Deutsche Post zum großen Fontanejahr 2019 herausgegeben hatten.

Rainer Ehrt, geboren 1960 in Elbingerode im Harz, ist international gefeierter Grafiker, Maler, Illustrator und Karikaturist. Mit Fontane beschäftigt er sich in seinen Werken schon lange.

Für die neue Graphic Novel aus Neuruppin hat er sich mit dem Berliner Journalisten und Buchautoren Rainhard Wahren zusammengetan. Wahren widmet sich seit vielen Jahren in seinen Beiträgen und Büchern der Geschichte von Berlin und Brandenburg. Auch er hat sich schon früher ausgiebig mit Fontane und Schinkel beschäftigt.

Die Idee, ein solches Buch herauszugeben, ist in der Schinkelgesellschaft entstanden. Der Verein hat seinen Sitz in Neuruppin, genauer im einstigen Predigerwitwenhaus in der Fischbänkenstraße.

Die Schinkelgesellschaft begeht 2021 gleich zwei runde Jahrestage: 240 Jahre ist es her, dass Karl-Friedrich Schinkel in Neuruppin auf die Welt kam, 180 ist es her, dass der gefeierte Baumeister in Berlin beerdigt wurde. Der 200. Geburtstag Fontanes liegt gerade mal zwei Jahre zurück. Ließe sich nicht beides irgendwie zusammenbringen?

Verleger Hendrik Bäßler findet, dass das sehr gut geht. Und auch die Fontanestadt Neuruppin hält das für eine wunderbare Idee.

Neuruppin sichert sich 100 Exemplare schon vorab

Das gemeinsame Buch von Rainer Ehrt und Rainhard Wahren wird im Hardcover erscheinen und ein Format von 20 mal 30 Zentimetern haben, als annähernd A4-Größe. Erscheinen soll es am 10. Oktober. An diesem Tag wird in der Neuruppiner Pfarrkirche der Schinkelpreis der Stadt Neuruppin verliehen. Parallel dazu ist ab Oktober in der Pfarrkirche eine Ausstellung mit Zeichnungen von Rainer Ehrt zu sehen.

Neuruppin unterstützt die Produktion des Buches, indem die Stadt vorab 100 Exemplare bestellt hat. Wer das ebenfalls tun will, kann sich einen Vorzugspreis von 12,80 Euro sichern. Ab 10. Oktober kostet das Buch im Handel dann 16,80 Euro.

Wer das Buchprojekt unterstützen will, findet weitere Informationen im Internet auf der Seite des Verlages: unter www.baesslerverlag.de/p/lieber-fontane-lieber-schinkel.

