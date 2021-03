Neuruppin

Wie befürchtet müssen ab Montag große Teile des Einzelhandels in Ostprignitz-Ruppin wieder bis mindestens 11. April schließen – weil der Inzidenzwert im Landkreis seit vier Tagen über 100 liegt. Der Wert stieg am Sonntag auf 156,8. Auch öffentliche Bibliotheken, Galerien und Museen müssen deshalb vorerst geschlossen bleiben.

Lediglich Einkaufsmärkte, Drogerien, Baufachmärkte, Frisöre und Kosmetik dürfen vorerst geöffnet bleiben.

Die Zahl der Todesfälle hat sich auf 155 erhöht

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Wochenende für Ostprignitz-Ruppin 33 neue Infektionen (25 am Sonnabend und acht am Sonntag) sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Damit sind seit Beginn der Pandemie in Ostprignitz-Ruppin 155 Menschen mit oder an den Folgen der Viruserkrankung gestorben.

Von den neuen Corona-Fällen sind zwei Kitas betroffen, die in Königshorst in der Gemeinde Fehrbellin sowie die in Heiligengrabe. Zudem wurde auch in einer Pflegeeinrichtung im Amt Neustadt eine Corona-Virus-Infektion registriert.

Immer mehr britische Mutationen in Ostprignitz-Ruppin

Deutlich erhöht hat sich über das Wochenende die Zahl der nachgewiesenen britischen Corona-Mutationsfälle, und zwar von 185 auf 215.

15 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung werden derzeit in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, vier auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Derzeit gibt es 356 aktive Corona-Fälle

Aktuell gibt es in Ostprignitz-Ruppin 356 aktive Infektionen, die meisten in Neuruppin (85), gefolgt von Kyritz (63), der Gemeinde Fehrbellin (57), Wittstock (48) und dem Amt Neustadt (27).

In Rheinsberg sind 18 Corona-Fälle bekannt, in den Gemeinden Heiligengrabe und Wusterhausen jeweils 17, im Amt Temnitz 13 und im Amt Lindow elf.

Der Inzidenzwert liegt jetzt bei über 150

Der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag am Sonntag laut dem Landesgesundheitsamt bei 154,8 – gehörte damit wieder zu den Regionen in Brandenburg mit den meisten Infektionen. Elbe-Elster (267,1), Oberspreewald-Lausitz (181,9 ) sowie die Stadt Frankfurt (Oder) mit 180,1 lagen noch höher, ebenso wie das Havelland (173,0) und Oberhavel (166,7).

Die wenigstens Infektionen in Brandenburg hat derzeit die Uckermark (66,4), die Prignitz liegt laut Land bei 120,8.

In diesen Daten sind aber noch die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Sonntag gemeldet haben. Das geschieht zumeist erst mit der Veröffentlichung am Folgetag.

Von Andreas Vogel