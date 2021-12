Große Zustimmung für den Haushalt in OPR

Kyritz

Es hat diesmal im ersten Anlauf geklappt: Mit großer Mehrheit hat am Donnerstagabend der Kreistag von Ostprignitz-Ruppin im Kyritzer Kulturhaus den Haushaltsplan für 2022 verabschiedet. Zwar hatte es bei der mehrstündigen Debatte mehrere Änderungsanträge, vor allem von der Fraktion Die Linke, gegeben. Diese wollte, dass die Kreisumlage nicht nur um einen Prozentpunkt auf 40 Prozent sinkt, wie es Landrat Ralf Reinhardt (SPD) angeboten hatte, sondern gleich auf 39 Prozent. Doch dafür gab es keine Mehrheit – wenngleich Fraktionschef Ronny Kretschmer (Linke) erklärt hatte, dass der Landkreis laut einer neuen Steuerschätzung mit Mehreinnahmen von etwa 3,1 Millionen Euro rechnen könne.

Kämmerer Arne Kröger verwies darauf, dass der Landesbescheid über die möglichen Mehreinnahmen frühestens Ende Februar oder Anfang März eingehen werde und es zudem mehrere Risiken für den Landkreis gebe. Da sind neben den unkalkulierbaren Kosten zum Bewältigen der Corona-Pandemie auch die wegen der nahenden afrikanischen Schweinepest (ASP). Laut Vizelandrat Werner Nüse (SPD) hat es gerade einen weiteren Fall in Mecklenburg-Vorpommern gegeben – lediglich nur 300 Meter entfernt von der Grenze zur Prignitz. Deshalb sei das Tierseuchenzentrum bereits im Alarmzustand.

Ruppiner Kliniken wohl erneut mit Defizit in Millionenhöhe

Der Kämmerer sieht indes auch die Lage an den Ruppiner Kliniken kritisch. Geschäftsführer Gunnar Pietzner hatte erklärt, dass das Neuruppiner Krankenhaus dieses Jahr vermutlich wieder mit einem Defizit in Millionenhöhe abschließen werde – weil die Kliniken wegen der Corona-Pandemie bis Anfang Mai im Notbetrieb waren und vor vier Wochen bereits wieder wegen der steigenden Zahl an Corona-Fällen viele geplante Operationen absagen mussten. „Es gibt sehr unsichere Aussichten für 2022 und die Folgejahre“, so Pietzner. Dabei hätten durch den 2019 begonnenen Sanierungsplan schon Ausgaben in Millionenhöhe reduziert werden können.

Laut Pietzner hat das Neuruppiner Krankenhaus nach der zweiten Coronawelle etwa 20 Prozent seiner Pflegekräfte verloren, bundesweit waren es demnach sogar gut 30 Prozent. „Man muss es verarbeiten können, wenn innerhalb weniger Wochen etwa 100 Menschen auf den Intensivstationen sterben.“ Dem Neuruppiner Krankenhaus fehlen laut Pietzner derzeit 50 Vollzeitkräfte in der Pflege, vor allem bei der Intensivpflege.

2022 gibt es in OPR mehr Geld für die Kultur

Bestätigt wurde der Vorstoß, dass der Landkreis im nächsten Jahr die Kultur mit 160.000 Euro unterstützen wird, das sind 10.000 Euro als in den vergangenen Jahren. Auch die Tafeln in Kyritz und Neuruppin werden auf Antrag der Linksfraktion im nächsten Jahr vom Landkreis finanziell unterstützt. Zudem erhält die Busgesellschaft 500.000 Euro mehr als geplant für Investitionen.

Knapp gescheitert ist indes der Vorstoß der Linken, dass der Landkreis im nächsten Jahr knapp 60.000 Euro für die Finanzierung der zwei Schulkrankenschwestern bereitstellt, die seit fünf Jahren die Mädchen und Jungen in der Gentz-, der Karl-Liebknecht- und der Puschkinoberschule betreuen. Das Projekt wurde zwar vielfach gelobt, jedoch wurde zugleich kritisiert, dass das Land aus der Finanzierung aussteigt. 16 Abgeordnete stimmten dafür, dass der Landkreis einspringt, 17 waren dagegen, drei Abgeordnete enthielten sich der Stimme.

Schulkrankenschwestern – die letzte Hoffnung ist Neuruppin

Die letzte Chance für die zwei Schulkrankenschwestern ist nun eine Entscheidung der Neuruppiner Stadtverordneten. Diese tagen am 13. Dezember. Im vergangenen Jahr hatte der Kreistag OPR zwei Anläufe für den neuen Haushalt benötigt. Der Etat für 2021 war erst kurz vor Weihnachten bei einer Sondersitzung verabschiedet worden.

Von Andreas Vogel