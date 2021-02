Stöffin

Ein Brand in einem Wohnhaus sorgte in der Nacht zu Montag für einen Großeinsatz der Feuerwehr im Neuruppiner Ortsteil Stöffin. Feuerwehren aus der Hauptwache Neuruppin, der Wache Süd-West in Treskow, Protzen und Walchow waren im Einsatz. Zur Verstärkung forderte Stadtwehrführer Reinhard Jachnick in der Nacht zusätzliche die Einheiten aus Gnewikow und der Feuerwache Neuruppin Süd-Ost in Lichtenberg an.

Das Feuer war nach Mitternacht ausgebrochen. Gegen 1.20 Uhr ging der Notruf ein. Ein Anrufer meldet, dass in Stöffin ein Reihenhaus mit mehreren Wohnungen in Flammen steht.

Anzeige

Vor Ort stellte sich heraus, dass das ältere Gebäude mit drei Wohneinheiten schon vor dem Feuer mitgenommen war und zurzeit leer steht.

Feuerwehreinheiten aus ganz Neuruppin, Protzen und Walchow waren im Einsatz. Quelle: Reyk Grunow

Der Brand hatte sich von einer Seite des Hauses durch die Räume gefressen. Die Feuerwehrleute hatten bis in den Morgen zu tun, um die Flammen zu löschen. Ein Problem war der desolate Zustand des Hauses. Es war kaum möglich, das Gebäude zu betreten, um den Brand auch von innen zu löschen. Wasser von außen musste genügen.

Das sehr kalte Winterwetter mit Temperaturen um minus acht Grad Celsius setzte den Feuerwehren zusätzlich zu. Nicht nur dass es für de Einsatzkräfte in der Nacht bitter kalt war. Hinzu kam, dass ausgetretenes Löschwasser rund um den Einsatzort schnell fror und die Flächen in der Nähe zu gefährlichen Eisbahnen verwandelte. Der Streusand, den die Wehren an Bord hatten, war schnell aufgebraucht.

Löschen war fast nur von außen möglich. Quelle: Reyk Grunow

Eine Hälfte des Gebäudes wurde durch den Brand so stark beschädigt, dass sie einsturzgefährdet ist, heißt es von der Polizei.

Die Beamten vermuten Brandstiftung als Ursache für das Feuer. Am Morgen waren Ermittler der Kriminalpolizei vor Ort, mussten aber weitgehend unverrichteter Dinge wieder abziehen. Wegen des gefrorenen Löschwassers waren Untersuchungen des Brandortes kaum möglich. „Wir müssen warten, bis das Wasser getaut ist“, sagt Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Von Reyk Grunow