Großer Andrang: Bürgerbüro in Neuruppin ist überfordert

Neuruppin

Das war wohl nichts: Wer sich darauf gefreut hatte, im Neuruppiner Bürgerbüro endlich ohne eine vorherige Terminvereinbarung einen neuen Ausweis in Auftrag geben oder abholen zu können, der wurde in dieser Woche böse überrascht. Denn eine lange Schlange vor dem Rathaus zeigte, dass das doch nicht ganz so einfach möglich ist.

„Normalerweise arbeiten sieben Beschäftigte im Bürgerbüro, derzeit sind aber lediglich zwei oder drei anwesend“, teilte Neuruppins Rathaussprecherin Michaela Ott am Freitag mit. Denn mehrere Mitarbeiter sind erkrankt. Die Folge: Lediglich ein Teil der Wartenden kam beim ersten Versuch gleich zum Ziel.

„Ich bin schon das dritte Mal hier“

„Ich bin schon das dritte Mal hier“, sagte am Freitagmorgen eine 41-jährige Neuruppinerin, die schon seit Längerem einen neuen Personalausweis beantragen will, aber als Berufstätige bisher immer wieder den Öffnungszeiten gescheitert ist. Am Donnerstag sah es für die Frau, die ihren Namen im Zusammenhang mit dem Bürgerbüro nicht in der Zeitung lesen will, recht gut aus. Ihr war am Nachmittag die Nummer 31 zugeteilt worden – doch bis ins Bürgerbüro kamen dann lediglich die Leute bis zur Nummer 30. Die etwa 30 anderen Wartenden mussten unverrichteter Dinge wieder gehen.

„Das ist ein Unding, dass immer noch so vieles nicht online erledigt werden kann“, schimpfte ein 54-Jähriger, der seit Kurzem in Neuruppin lebt und seinen Hund anmelden wollte. Sicher könne niemand etwas dafür, wenn Personal krank werde – doch dann müsste die Arbeit eben anders organisiert werden, so der 54-Jährige.

Mitarbeiter abgezogen, spezielle Kenntnisse fehlen aber

Das hat das Rathaus laut Sprecherin Ott schon versucht und Mitarbeiter aus anderen Fachabteilungen abgezogen. Jedoch bedürfe es für das zentrale Melderegister spezieller Kenntnisse und rechtlicher Anforderungen, so dass die abgezogenen Mitarbeiter nur teilweise im Bürgerbüro helfen könnten.

Neuruppins Stadtsprecherin kündigte für die kommende Woche „Festlegungen“ an, die die derzeitige Situation verbessern sollen. Möglicherweise wird wieder eine Terminvergabe eingeführt – diese gilt aber nicht für die Abstimmung zum Bürgerhaushalt und die Briefwahl für den Bundestag, betonte Ott.

Die Fontanestadt fordert die Bürger bereits seit Frühjahr 2020 auf, Termine im Bürgerbüro und anderen Bereichen des Rathauses vorher telefonisch oder per Mail zu vereinbaren.

Ein neuer Personalausweis kann alternativ auch in einem anderen Bürgeramt beantragt werden, beispielsweise in der Gemeinde Fehrbellin. Wird der Antrag für den Ausweis aber nicht am Hauptwohnort gestellt, erhöht sich die Gebühr dafür.

Von Andreas Vogel