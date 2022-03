Neuruppin/Perleberg

Zu einer Halbzeit-Tour bricht jetzt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen des Brandenburger Landtages auf. Dabei wollen die Abgeordneten eine Zwischenbilanz ihrer parlamentarischen Arbeit ziehen und überlegen, was in den nächsten zweieinhalb Jahren noch ansteht. Einer der insgesamt 15 landesweiten Termine findet in Neuruppin, einer in Perleberg statt.

Im Neuruppiner Café Tasca ist der Landtagsvertreter Clemens Rostock am Donnerstag, 28. April, ab 18 Uhr zu Gast. Am Donnerstag, 12. Mai, stellt sich Petra Budke den Fragen der Gäste ab 17 Uhr im Perleberger Speicherhof.

Grüne wollen in Neuruppin und Perleberg über Probleme sprechen

„Oftmals wissen Menschen vor Ort oder von politischen Entscheidungen betroffene Bürger und Bürgerinnen am besten, wo es noch hakt, was notwendig ist und was bisher übersehen wurde“, sagt Katharina Buri, die Pressesprecherin der Fraktion. Für diese sei es deshalb sehr wichtig, den Menschen vor Ort zuzuhören und sie an den Entscheidungen zu beteiligen.

Wer an einer der Veranstaltungen teilnehmen will, der muss sich allerdings vorher anmelden unter: www.gruene-fraktion-brandenburg.de/halbzeit/tour. Auf dieser Internetseite finden Interessierte auch noch Informationen zu den weiteren Terminen in der Mark.

Von Celina Aniol