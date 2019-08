Der Ausbau der Windenergie ist ein urgrünes Thema. Doch fragen sich Kritiker, ob in der Region nicht die Grenzen der Belastbarkeit erreicht sind. In einem Bürgergespräch sprach sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock in Neuruppin für einen Ausbau der Windenergie auch in der Region aus.