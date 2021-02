Neuruppin/Wildberg

Endlich wieder in die Schule: Nach Monaten allein zu Hause biete alle Grundschulen im Kreis Ostprignitz-Ruppin seit Montag wieder Unterricht vor Ort an. 20 Stunden pro Woche sollen es zunächst sein, hat das Bildungsministerium in Potsdam festgelegt: 20 Stunden Präsenz und etwa genauso viele Unterricht weiter wie bisher auf Distanz.

Wie genau die Schulen das organisieren, ist weitgehend ihnen überlassen. Allerdings sollen nicht mehr als 15 Kinder gleichzeitig in einem Raum unterrichtet werden. Die Landesregierung hat drei Möglichkeiten vorgeschlagen. Alle drei laufen darauf hinaus, dass Klassen in zwei Gruppen geteilt werden.

Es ist möglich, dass die eine Gruppe vormittags, die zweite nachmittags Unterricht bekommt. Es kann die eine Gruppe eine Woche lang, die andere die zweite Woche lang Unterricht haben. Und es ist möglich, die Gruppe tageweise abwechselnd zu unterrichten: Gruppe A am Montag, Mittwoch und Freitag, Gruppe B am Dienstag und Donnerstag mit einem Wechsel in der Woche darauf.

Thomas Knöpp, Vorsitzender des Kreisschulbeirates, hätte sich „ein einheitliches System“ beim Wechselunterricht gewünscht. „Das Bildungsministerium hätte das festlegen müssen“, kritisiert er. Stattdessen konnten sich die Schulen selbst für ein Wechselmodell entscheiden. Hätten Eltern Kinder an unterschiedlichen Schulen, so seien die verschiedenen Formen des Wechselunterrichts schwer im Familienalltag zu organisieren.

Thomas Knöpp ist Kreiselternsprecher. Quelle: Andreas Vogel/Archiv

An der Neuruppiner Karl-Liebknecht-Schule wechseln sich Präsenz- und Fernunterricht im Wochenrhythmus ab. „Die Eltern sind zufrieden“, sagt Knöpp, der auch Sprecher der Liebknechtschule ist. Die Schule habe etwa darauf geachtet, dass Geschwisterkinder möglichst in derselben Woche unterricht werden.

Martin Bunk, Schulelternsprecher an der Wildberger Grundschule, ist erleichtert, dass sein Sohn wieder in die Schule gehen kann: „Endlich wieder soziale Kontakte.“

In den vergangenen Wochen hatten die Eltern versucht, dem Erstklässler Lese- und Zahlenkenntnisse zu vermitteln. „Man muss drei, vier Stunden daneben sitzen“, so Bunks Erfahrung. Zwar habe die Klassenlehrerin mit vielen persönlichen Anrufen die Eltern unterstützt. Dennoch hat Bunk Zweifel, ob sein Sohn ausreichend gefestigte Kenntnisse hat. „Man ist nun mal kein Lehrer.“

Zumindest tage- oder stundenweise können die Schüler wieder in den Unterricht vor Ort gehen. Wie genau de Schulen das organisieren, kann jede selbst entscheiden. Quelle: Henry Mundt

Die Wildberger Grundschule hat sich für das Wochenmodell entschieden. „Wir sind in höchsten Maße zufrieden“, sagt Bunk. Ganz grundsätzlich wünscht sich Bunk, dass Lehrer und Erzieher „schnellstmöglich“ Impfangebote bekommen. „Das ist doch der Knackpunkt“, sagt er. „Wenn das Personal nicht da ist, kann ich auch nicht beschulen.“

Generell können Grundschulen vorerst auch weniger als die vorgesehenen 20 Stunden Präsenzunterricht pro Woche anbieten, wenn sie sich räumlich und personell dazu nicht in der Lage sehen. Das muss allerdings vorab mit dem Schulamt geklärt sein.

Die Montessorischule in Neuruppin musste ihren Plan trotzdem noch einmal überarbeiten. Vier Stunden Präsenzunterricht wollte sie ursprünglich anbieten – ein Fünftel dessen, was vorm Ministerium vorgesehen ist. Nicht alle Eltern waren damit zufrieden.

Inzwischen hat sich das Staatliche Schulamt eingeschaltet und die Schule wird mehr Präsenzunterricht anbieten. Wie viel genau, will Schulleiterin Karin Schierbaum nicht sagen. Nur so viel: „Wir halten uns genau an die Vorschrift. Unser Plan liegt beim Staatlichen Schulamt auch vor.“

20 Stunden pro Woche in der Schule sollen die Regel sein

Nach MAZ-Informationen wird auch die Montessorischule zumindest für einige Klassen 20 Stunden statt der geplanten vier Stunden vor Ort anbieten.

Unter den Eltern ist das Konzept offenbar nach wie vor umstritten. Während manchen vier Stunden Unterricht pro Woche für ihre Sprösslinge zu wenig waren, ist das neue Angebot anderen zu viel: Sie fürchten um die Gesundheit der Kinder. Der Wechselunterricht hat an der Schule für so viel Wirbel unter den Eltern gesorgt, dass darüber zumindest öffentlich keiner mehr sprechen will.

Auch andere Schulen tun sich nach wie vor schwer damit. Dietmar Menzel als Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin hatte alle Schulleiter in der Region in der vergangenen Woche verpflichtet, sich nicht öffentlich zu dem Thema zu äußern, bevor die Ministerin nicht den Plan des Landes vorgestellt hat. Das hat Ministerin Britta Ernst inzwischen getan. Einige Schulen sehen sich offenbar trotzdem weiter in das Schweigegebot gebunden.

Von Reyk Grunow und Frauke Herweg