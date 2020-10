Neuruppin

Der Neuruppiner Günter Fleischer, der im Sommer seinen 80. Geburtstag gefeiert hat, hat dem Tempelgartenverein eine „Geburtstagsspende“ überreicht.

Am Donnerstag übergab der emeritierte Lehrstuhlinhaber der Technischen Universität Berlin und Vorsitzender des Fördervereins der Medizinischen Hochschule Brandenburg den Spendenscheck an den Vorsitzenden des Tempelgartenvereins Peter Neiß und die Schatzmeisterin Jutta Sand. Fleischer, der sowohl den Doktor- als auch den Professorentitel trägt, lebt mit seiner Frau seit 23 Jahren in Neuruppin.

Anzeige

Coronabedingt in Etappen gefeiert

Corona-bedingt hatte der Jubilar zu seinem 80. Wiegenfest mehrere Teil-Geburtstags-Feiern organisiert. Die Gäste waren aufgerufen, anstelle von Geschenken Geld für gemeinnützige Zwecke zu spenden.

Davon konnte bereits der Förderverein Temnitzkirche profitieren. Zur letzten Vorstellung der „Bluthochzeit“ des Theatersommers Netzeband hatte Fleischer, der mit seiner Partnerin Petra Alzuyeta in 24 Jahren Theatersommer nicht ein einziges Stück verpasst hat, einen Scheck über 1710 Euro übergeben.

Nun konnten Tempelgarten-Vereinsvorsitzender Peter Neiß und Schatzmeisterin Jutta Sand hocherfreut eine Spende in Höhe von 1260 Euro entgegennehmen.

Die Putten im Tempelgarten sollen künftig dank Fotoplatten auch zu sehen sein, wenn sie eingehüllt sind. Quelle: Peter Geisler (Archiv)

Die beiden Vorstandsmitglieder wissen auch schon, wofür der Betrag verwendet werden soll: Der Verein möchte das Projekt fortsetzen, die Winter-Einhausungen der Barock-Skulpturen des Tempelgartens an allen vier Seiten mit Fotoplatten zu versehen. So bleiben die wertvollen Sandstein-Originale, die sonst rund fünf Monate jeden Jahres unter ihrem hölzernen Witterungsschutz verschwinden, für die Besucher des Gartens sichtbar.

Die Putten werden künftig auch im Winter zu sehen sein

Als erste waren „Flora“ und „Bacchus“ am Eingang der Anlage mit Fotoplatten ausgestattet worden, im vergangenen Jahr dann drei der vier Herrscher-Figuren im Großen Rondell des Gartens. Als nächstes stehen „ Karl V.“ und die beiden Satyrn an, danach der Putto mit Tambourin am Apollotempel.

Die für die Bildplatten benötigten hochauflösenden Fotos stammen übrigens aus der Kamera des Hobby-Fotografen Günter Fleischer. Der hat übrigens auch schon das „ Geburtstagsgeld“ zu seinem 70. Wiegenfest komplett gespendet – 1280 Euro gingen damals an das Aequinox-Festival.

Lesen Sie auch:

Schön Leben im Alter – warum Günter Fleischer im Seniorenalter fitter ist als mancher 40-Jährige.

Von MAZ-online