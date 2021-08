Neuruppin

Weit reicht der Blick. Vom Zermützeler Steilufer aus, oben vom Scharoun-Haus, blicken Besucher weit über Wasser und Wald. „Das ist die Ruppiner Schweiz, wie man sie sich vorstellt“, sagt Irina Rockel.

Gemeinsam mit Verleger Günter Rieger hat Historikerin Irina Rockel ein Buch über die Ruppiner Schweiz herausgegeben. Auf 100 Seiten stellt der Fotoband die Schönheiten zwischen Rheinsberg und Neuruppin vor. Eine Bilderreise, die eine besondere Landschaft und besondere Häuser würdigt.

Blick über den Kalksee bei Binenwalde. Quelle: Robert Rauh

Rockels Anspruch dabei: „Geschichtchen zur Geschichte zu erzählen“. Für die Arbeit an dem Buch öffnete die ehemalige Leiterin des Museums Neuruppin ihren persönlichen Archivschatz und trug Spannendes zusammen. Wer die ausführlichen Bildunterschriften liest, erfährt, dass Käthe Kollwitz einst mit einer Neuruppiner Freundin am Kalksee in Binenwalde spazierte. Oder dass sich die Mitglieder der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ als unauffällige Wanderer getarnt in der Ruppiner Schweiz trafen.

Mit der Geschichte der Orte in der Ruppiner Schweiz ist Historikerin Irina Rockel eigentlich bestens vertraut. Doch auch sie konnte während der Recherche einige Wiederentdeckungen machen. In Molchow etwa oder in Stendenitz. „Ich habe alles, was ich beschreibe, auch wirklich gesehen“, sagt sie.

Im Tierpark Kunsterspring sind auch Schwarzstörche zuhause. Quelle: Andreas Vogel

Das Buch würdigt eines der ältesten Naturkundemuseen, das Waldmuseum in Stendenitz. Aber auch den Tierpark Kunsterspring. „Er liegt eigentlich am Rande der Ruppiner Schweiz“, sagt Irina Rockel. Dennoch seien die Bilder aus dem Tierpark ein Muss gewesen.

Verleger Günter Rieger versteht den Fotoband vor allem als „Anreiz zum Entdecken und Erwandern“. Er der dritte Band in einer Reihe von Orts- und Landschaftsportäts. Der vierte Band – ein Porträt Rheinsbergs – soll Mitte September erscheinen. Wustrau und Lindow hatten den Auftakt gemacht.

Autorin Irina Rockel hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben – über die Neuruppiner Bilderbögen, Wilhelm Gentz, Hans Joachim von Zieten oder zuletzt über Gentzrode. Der Band über die Ruppiner Schweiz ist ihr siebzehntes Buch. Die Vielitzerin hat längst Pläne für weitere Werke – etwa für eine Biografie des Ägyptologen Georg Ebers, der einst die Hieroglyphen für die deutsche Sprache übersetzte.

„Ruppiner Schweiz“ von Irina Rockel ist in der Neuruppiner Fontane-Buchhandlung zu haben oder www.edition-rieger.de

Von Frauke Herweg