Gut 300 Menschen bei Demo gegen riesige Windräder bei Protzen

Protzen

Gut 300 Menschen haben am Sonnabend auf dem ehemaligen Modellflugplatz zwischen dem Neuruppiner Ortsteil Stöffin und Protzen, das Dorf gehört zur Gemeinde Fehrbellin, gegen den geplanten Bau von 14 Windrädern protestiert, die genau auf diesem Areal gebaut werden sollen.

Jedes dieser Windräder vom Typ V 162 wäre samt Rotor etwa 250 Meter groß – und aus Sicht von Naturschützern schon allein deshalb eine Gefahr für viele Vögel, die in dieser Region leben oder sie im Frühjahr und Herbst passieren.

Viele Anwohner sind in Sorge

Doch auch viele Anwohner sind in Sorge. „Wir wollen nicht durch die Windräder vertrieben werden“, sagte Anton Henning von der Initiative Gegenwind. Diese hat Unterstützer nicht allein im angrenzenden Amt Temnitz, dort drehen sich bereits viele Anlagen, sondern auch in Manker und direkt in Protzen.

Gut 300 Menschen waren am Sonnabend zu der Demo gegen riesige Windräder bei Protzen gekommen. Quelle: Andreas Vogel

Der Maler Henning wohnt in Manker und hielt am Sonnabend eine leidenschaftliche Rede. Vor sechs Jahren, als es zum ersten Mal um den Bau von Windrädern zwischen Protzen, Stöffin und Manker gegangen sei, sei es noch um kleinere Windräder gegangen, erinnerte Henning. Zudem bezweifelte er, dass der Bau solcher riesigen Anlagen, die jede Menge Getriebeöl benötigen, in solchen Landschaftsgebieten wie der Ruppiner Platte überhaupt zulässig seien.

„Wir brauchen kein einziges neues Windrad in der Region“

Henning räumte ein, dass durch Windkraftanlagen Kohlendioxid eingespart werden könne. Doch vergesse die Windkraft-Industrie meistens zu erwähnen, dass auch für den Bau von Windrädern Kohlendioxid produziert werde. Laut Hennig braucht eine Windkraftanlage derzeit etwa 14 Jahre, bis sie sich amortisiere – vorausgesetzt, sie laufe das gesamte Jahr und werde nicht immer mal abgeschaltet, weil es keinen oder aber zu viel Wind gebe. „Wir brauchen kein einziges weiteres Windrad in der Region“, so Hennig.

Das sieht Eric Leschik (39) ähnlich. Der gelernte Metallbauer, der aus Manker stammt, aber inzwischen mit der Familie in Neuruppin lebt, befürchtet durch die riesige Anlagen vor allem eine Belastung für die Natur und für Anwohner Probleme durch den Infraschall, den Windräder erzeugen.

Auch Lena-Marie (11) aus Neuruppin hatte für die Demo ein Plakat gestaltet. Quelle: Andreas Vogel

Verschiedene Studien zum Infraschall

Strittig ist, inwiefern Infraschall die Gesundheit von Menschen beeinflusst. Eine im vergangenen Jahr vom Mainzer Universitätsklinikum veröffentlichte Studie besagt, dass menschliche Herzfasern schon nach der Einwirkung von einer Stunde Infraschall die Herzleistung um bis zu 20 Prozent sinkt. Deshalb rät der Mainer Kardiologe Christian-Friedrich Vahl zu einem Mindestabstand von 2000 Metern zu Windkraftanlagen.

Der Bundesverband der Windenergie (BWE) sieht indes Mängel in der Mainzer Studie und verweist auf Langzeiterfahrungen aus Finnland. Demnach sind dort bei Messungen, Befragungen und Tests mit Probanden keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen durch Infraschall aus Windenergieanlagen festgestellt worden.

Einwendungen sind noch bis zum 21. Juni möglich

Gegen die Pläne für den Bau der Windkraftanlagen zwischen Manker, Protzen und Stöffin können Anwohner noch bis zum 21. Juni schriftlich Einwendungen erheben, beim Landesamt für Umwelt in Potsdam, bei der Gemeinde Fehrbellin, der Stadt Neuruppin sowie auch online beim Einwendungsportal des Landesumweltamtes (https://lfu.brandenburg.de/einwendungen)

Das Landesumweltamt als Genehmigungsbehörde für das Windparkprojekt hat vorsorglich schon einen Erörterungstermin für Mittwoch, 8. September, ab 10 Uhr im Neuruppiner Stadtgarten vorgesehen.

Angst vor neuen Wahrzeichen vor den Toren Neuruppins. Quelle: Andreas Vogel

Von Andreas Vogel