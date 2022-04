Neuruppin

Der flüchtige Betrachter sieht Wald. Der genaue Beobachter erkennt Strukturen – eine alte Allee, den Kirschbaum eines früheren Obstgartens und ganz versteckt eine Grotte mit kleiner Insel.

Was ist heute noch übrig vom Park des Guts Gentzrode? Und vor allem: Welche Zukunft könnte das Areal haben? Studierende der Hochschule Neubrandenburg haben am Sonnabend begonnen, den ehemaligen Park zu untersuchen. Das Ziel der künftigen Landschaftsarchitekten: Nutzungskonzepte für das Gesamtensemble nördlich von Neuruppin zu entwickeln.

Studierende der Hochschule Neubrandenburg untersuchen den ehemaligen Gutpark mit Professorin Caroline Rolka (r.). Quelle: Frauke Herweg

„Es ist eine reine Hochschul-Übung“, sagt Caroline Rolka, Professorin für die Geschichte der Gartenkunst und Gartendenkmalpflege. Gleichwohl könnten sich die Eigentümer von den studentischen Ideen inspirieren lassen.

Ehemaliger Park des Guts Gentzrode: Überreste einer Allee. Quelle: Frauke Herweg

Einst war der Park, der das historische Gut Gentzrode umschloss, knapp zehn Hektar groß. Baumschulen und Parkanlage beeindruckten die damalige Fachwelt. „Wir schauen nach Strukturen im Wald“, sagt Rolka. Aufgabe der Studierenden sei auch, Potenziale des Areals zu entdecken und etwa Ideen für die Anbindung an Neuruppin oder den See zu entwickeln.

Idee für Gentzrode: Sanfter Tourismus

„Sanfter Tourismus“, so viel steht für eine Studentin aus Indien nach dem ersten Rundgang fest, könne die Zukunft des Areals sein. Bloß kein überdimensioniertes Projekt, das die idyllische Abgeschiedenheit des Ortes zerstören könnte.

Bei ihrer Exkursion mit Rolka entdeckten die Studierenden aus Indien, Bangladesch und Ägypten auch die Feldsteingrotte, die der Berliner Gartenbaudirektor Gustav Meyer einst anlegen ließ. Die vorgelagerte Insel und das einstige Wasserbecken sind heute noch erkennbar. „Komplett künstlich angelegt“, erklärt Rolka. „Da ist der Beton, der die Steine zusammenhält.“

Ehemalige Grotte: Von der Grotte konnte der Parkbesucher bis zum Herrenhaus von Gentzrode gucken. Quelle: Frauke Herweg

Mit der Grotte, so Rolka, habe sich ihr Auftraggeber einen Rückzugsort schaffen wollen. Zu einer Zeit, in der die Folgen der Industrialisierung bereits spürbar waren, sei die Sehnsucht nach Natur und Innehalten groß gewesen. „Es wurde alles als eng und dumpf empfunden.“

Internationale Studierende in Gentzrode

Rolka untersucht mit ihren internationalen Studierenden eigentlich nur Objekte in Mecklenburg-Vorpommern. Von Thomas Berger-Karin von der Regionalen Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel ließ sich die Berliner Dozentin jedoch überzeugen in Brandenburg zu forschen. „Dieses Objekt ist so reizvoll“, sagt Rolka. Carl von Diebitsch, Martin Gropius und Gustav Meyer hätten schließlich das einstige Mustergut geprägt.

Für die Regionale Planungsgemeinschaft sind das Gut Gentzrode und sein ehemaliger Park Teil einer so genannten historisch bedeutsamen Kulturlandschaft, in der sich denkmalgeschützte Landschaftsparkanlagen wie in Karwe, Neumühle oder Gentzrode „wie an einer Perlenschnur“ entlang der Seenkette anschließen. „Es gibt ein öffentlich-rechtliches Interesse an diesen Garten- und Baudenkmalen“, sagt Berger-Karin. Die Planer machen sich deshalb auch für den Erhalt der Denkmale stark.

Maurischer Stil: Herrenhaus von Gut Gentzrode. Quelle: Henry Mundt

Das nach 1861 erbaute Gut Gentzrode verfällt seit Jahrzehnten. Zwar ließ der Eigentümer zuletzt Kornspeicher und Herrenhaus sichern. Eine konkrete Nutzungsidee – die vor Jahren ein Mal vorgestellte Feriendorf-Idee mal abgesehen – fehlt jedoch. Berger-Karin bedauert das.

Die Studierenden wollen bis zum Ende des Sommer-Semesters Konzepte für das Gut und seinen einstigen Park entwickeln. Im Wintersemester soll die Arbeit an den Konzepten weiter gehen und detaillierter werden.

Von Frauke Herweg