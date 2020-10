Gut besucht: Bikergottesdienst auf den Neuruppiner Schulplatz

Neuruppin

Nicht schlecht staunten die Besucher des Neuruppiner Schulplatzes, als dieser sich am Samstagmittag mit schweren Motorrädern füllte und die Luft vom Dröhnen der Motoren fast schon zu vibrieren begann. Eine Maschine nach der anderen rollte auf den Platz und schon alleine an den verschiedenen Kennzeichen konnte man erkennen, dass hier mit Sicherheit nicht nur Neuruppiner Motorradfreunde oder Biker aus dem Landkreis angereist waren, sondern Vertreter aus mehreren Bundesländern gleichzeitig zum ersten Bikergottesdienst in die Fontanestadt gekommen waren.

Marvin und Sandra Woratscheck mit Pastorin Gabriele Ziemer Dietrich (v.l.). Quelle: Peter Lenz

Initiiert wurde die Veranstaltung von Marvin Woratschek vom LWB Racing, einer Werkstatt für Motorrad – und Rennsporttechnik, und seiner Frau Sandra. Beide hatten im Vorfeld überlegt, in Neuruppin einen solchen Gottesdienst zu starten, den es in anderen Bundesländern längst gibt. Hintergrund, so Sandra Woratschek, war und ist es, Toleranz zu schaffen zwischen den Verkehrsteilnehmern – und natürlich auch, um all derer zu gedenken, die in der vergangenen Motorradsaison ihr Leben auf der Straße verloren hatten.

Im Gedenken der Opfer des Straßenverkehrs. Quelle: Peter Lenz

Mit der Neuruppiner Pastorin Gabriele Ziemer Diedrich habe man, so Sandra Woratschek, nicht nur eine hervorragende Pastorin sondern auch eine Verfechterin für mehr Toleranz und Verständigung – auch im Straßenverkehr – gefunden. In einem waren sich alle einig: der Erlös aus der Anmeldegebühr von 2 Euro pro Teilnehmer wird dem Neuruppiner Hospiz Haus Wegwarte zugutekommen.

300 Teilnehmer gedenken der verunglückten Biker

Viele der Angereisten kamen aus der Region Neubrandenburg und Neustrelitz – unter ihnen auch Micha und Karin aus der Umgebung von Neubrandenburg. Organisiert sind die beiden bei den dortigen Bikerfreunden. Motorradfahren ist für sie nicht nur Hobby, erklären sie – nein, es bestimme ihr ganzes Leben.

Pauline Müller auf Yamaha. Quelle: Peter Lenz

Aber auch aus Neuruppin und Umgebung waren die Fans schwerer Maschinen zum Gottesdienst gekommen. Unter ihnen die erst 17 Jahre alte Pauline Müller aus Kränzlin. Mit ihrer 125er Yamaha nimmt sie das erste Mal an einer solchen Veranstaltung teil – auch sonst war sie bisher bei den sogenannten Ausfahrten höchsten einmal als Sozius auf der Maschine ihre Mutter Simone Müller mitgefahren.

Bürgermeister Golde bei kurzer Ansprache. Quelle: Peter Lenz

Unter den Gästen ist auch Bürgermeister Jens Peter Golde, ebenfalls bekennender Biker und gleichzeitig auch Schirmherr des Hospizes – und, wie er betonte, auch Christ. Der Erfolg der Aktion gab den beiden Veranstaltern recht – immerhin kamen rund 300 Teilnehmer. Vielleicht, so die Hoffnung, sorgt dieser Gottesdienst auch für ein Stück mehr Sicherheit auf den Straßen.

Von Peter Lenz