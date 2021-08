Neuruppin

Mit dem Beitrag „Fußball in Gefangenschaft, Fußball unter französischen Kriegsgefangenen“ hat eine Gruppe von Zwölftklässlern des Evangelischen Gymnasiums und des Beruflichen Gymnasiums in Eberswalde den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten auf Landesebene gewonnen. „Das ist die beste Auszeichnung, die es gibt“, sagte am Dienstag Nadine Dibbern von der Körber-Stiftung, die den Wettbewerb betreut.

Demnach erhält die aus sieben Schülern bestehende Gruppe ein Preisgeld von 250 Euro. Die Schüler befragten Historiker und Zeitzeugen, recherchierten in Archiven und Museen und studierten zudem Fachliteratur zum größten Kriegsgefangenenlager Brandenburgs, dem Stalag III A. Es befand sich in Luckenwalde und hatte Arbeitskommandos bei Friesack im Havelland.

Sowjetischen Gefangenen war der Sport untersagt

Die Schüler fanden heraus, dass den französischen Häftlingen im Lager das Fußballspiel erlaubt war und zur Ausflucht aus dem harten Lageralltag diente, war den sowjetischen Gefangenen der Zugang zum Sport untersagt.

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten wird alle zwei Jahre ausgelobt und fand zum 27. Male statt.

Von Andreas Vogel