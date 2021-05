Neuruppin

Freispruch wie vom Verteidiger gefordert oder fünfeinhalb Jahre Gefängnis wie vom Staatsanwalt beantragt: Mit diesen Anträgen ging die erste Große Strafkammer des Landgerichts Neuruppin am Freitag in die Urteilsberatung.

Nicht Mittäter, sondern nur Helfer

Sie entschied für den gebürtigen Neuruppiner Theo M. auf eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und acht Monaten – wegen Drogenbesitzes, Beihilfe zum Drogenhandel und unerlaubtem Besitz einer Schusswaffe. Darin ist ein vorangegangenes Urteil des Neuruppiner Amtsgerichts aus dem vergangenen Jahr einbezogen.

Anlass für die Durchsuchung der Wohnadresse von Theo M. an der Wittstocker Allee in Neuruppin am 28. November 2018 war, dass die Polizei einen Holger W. observiert hatte, der auffällig oft das Grundstück anfuhr und so schnell wie er gekommen, auch wieder verschwunden war.

Drogenumschlagplatz in Neuruppin

Es bestand der Verdacht, dass das als „Chinatown“ bekannte Anwesen als Drogenumschlagplatz genutzt wurde. Und tatsächlich wurde die Polizei fündig: In einer Tiefkühltruhe unter gefrorenem Fisch entdeckten die Beamten ein Kilogramm Amphetaminpaste.

Das hält sich gekühlt am besten. „Eine Kühltruhe auf einem unübersichtlichen Grundstück war eine optimale Option für einen Dealer“, sagte der Vorsitzende Richter. Dass Holger W. das war, daran bestehe kein Zweifel. Das hat ein Gericht bereits festgestellt und ihn zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt.

Anders als dem Verteidiger erschien es den Richtern unwahrscheinlich, dass Holger W. diesen Drogenbunker ohne das Wissen von Theo M. nutzte. Zwischen Juni 2017 und November 2018 hat W. diese Adresse 376 Mal aufgesucht und sich dort nur kurz aufgehalten.

Dass Theo M. eingeweiht war schloss die Strafkammer daraus, dass sich Theo M. und Holger W. gut kannten. Außerdem sprachen die abgehörten Chatverläufe dafür, ebenso wie DNA-Spuren des Angeklagten an der Tüte mit dem eingeschweißten Amphetamin.

Gefälligkeit gegen Zahlung

Theo M. hat Holger W. den Platz zur Verfügung gestellt, war die Überzeugung des Gerichts. Diese Gefälligkeit habe Theo M. sicher nicht ohne eine Gegenleistung erbracht. Die 1290 Euro, die die Polizei fand, stammten nicht aus legalen Einkünften, so der Vorsitzende.

Nicht nachweisen könne man dem Angeklagten allerdings, dass er aktiv mit Drogen gehandelt habe. Es gebe keinerlei Anhaltspunkte, dass Theo M. irgendetwas in dieser Richtung gemacht habe. Woher das Geld stammt, das Holger W. nach seinen Besuchen in „Chinatown“ bei der Bank einzahlte, wusste das Gericht nicht. Doch es müsse nicht zwangsläufig von Theo M. sein.

Die Richter gingen auch davon aus, dass der Angeklagte unerlaubt eine Waffe und Munition hatte. Die hatte aber nach ihrer Auffassung anders als angeklagt nichts mit den Drogen zu tun.

„Wir halten sie nicht für zugriffsbereit, schon wegen der räumlichen Entfernung nicht“, sagte der Vorsitzende. Die Pistole lag in einer Mülltonne versteckt etwa 20 Meter von der Gefriertruhe entfernt.

Verteidiger hielt Indizien für eine Verurteilung nicht ausreichend

Für den Verteidiger reichten die Indizien – und nur auf die konnte sich das Gericht stützen, da der Angeklagte zu den Vorwürfen geschwiegen hat – nicht für eine Verurteilung aus. Das sahen die Richter anders: „Jedes Indiz allein hat für sich keine Beweiskraft, aber die Gesamtheit ergibt ein Bild.“

Und das zeigt eben, dass Theo M. seinem alten Kumpel Holger W. das Drogenversteck überlassen hat.

Der Angeklagte hat inzwischen seine Zelte in Neuruppin abgebrochen, ist mit Freundin und Kind in ein anderes Bundesland gezogen. Der vorbestrafte 29-Jährige saß mit 21 Jahren das erste Mal im Gefängnis.

Angeklagter hat sich geändert

„Ich war selbst ein ganz schöner Junkie“, sagte er. Inzwischen lässt er von Alkohol und Drogen die Finger, will im Oktober eine Ausbildung beginnen. Und sich vor allem um seinen kleinen Sohn kümmern. Das Gericht berücksichtigte seine positive Entwicklung. Für eine Strafe zur Bewährung, auf die Theo M. wohl gehofft hatte, sah es jedoch keinen Spielraum. Die verhängte Freiheitsstrafe sei erforderlich, so der Vorsitzende Richter. Sie sei aber so bemessen, dass ihm sein weiterer Weg nicht verbaut sei.

Gegen die Entscheidung kann Theo M. noch Revision einlegen.

Von Dagmar Simons