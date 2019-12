Neuruppin

Zu einem handfesten Streit kam es am Sonnabend in einem Neuruppiner Lokal zwischen zwei alkoholisierten Frauen. Dabei soll eine 29-Jährige der 49-Jährigen eine Flasche gegen den Kopf geschlagen haben, teilte die Polizei mit. Zuvor soll die Ältere der Jüngeren an den Haaren gezogen haben.

Polizisten nahmen die 29-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die 49-Jährige war verletzt und musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden.

Von MAZonline