Dem Landkreis fehlt es nicht nur an geeigneten Auszubildenden. Oft suchen Firmenbesitzer jahrelang, um einen geeigneten Nachfolger für ihren Betrieb zu finden. Wer die Firma nicht in der eigenen Familie oder an Mitarbeiter weitergeben kann, hat es oft schwer. Denn je nach Unternehmen kann es weit über 150.000 Euro kosten, einen Betrieb zu kaufen.