Neuruppin

Die Diskussion über die Zukunft der Hauptwache für die Neuruppiner Feuerwehr nimmt einfach kein Ende. Inzwischen liegt dazu nicht nur ein Antrag auf dem Tisch der Stadtverordneten – sie sollen gleich über zwei Papiere abstimmen, die sich widersprechen.

Im Kern geht es um eine einfache Frage, ohne deren Beantwortung jede weitere Planung vertane Liebesmüh’ wäre: Was will Neuruppin denn nun – eine zentrale neue Feuerwache an einem neuen Ort in Neuruppin, eine geteilte Feuerwache an zwei verschiedenen Standorten oder soll die Feuerwehr doch eher dort bleiben, wo sie bisher ist?

Seit Dezember hatte das mehrfach für heftige Diskussionen gesorgt. Jetzt fordern die Stadtverordneten von CDU und FDP endlich Klarheit. Sie wollen, dass sich die Neuruppiner Stadtverordnetenversammlung bis Ende März festlegt.

CDU und FDP wollen eine gemeinsame neue Hauptwache für Neuruppins Feuerwehr

Für die CDU/FDP-Fraktion ist auch klar worauf: auf den Bau einer zentralen neuen Feuerwache für alle Feuerwehrleute aus der bisherigen Hauptwache und dem Standort Bech­lin. Genau das hält auch die Führung der Feuerwehr für die einzig sinnvolle Lösung für die Zukunft.

Die Fraktion von CDU und FDP hat jetzt einen entsprechenden Beschlussantrag für die Stadtverordnetenversammlung eingereicht – einen Gegenentwurf zu dem Papier von SPD, Pro Ruppin und BVB/Freien Wählern.

Wie viel Platz braucht die Feuerwehr, um alle benötigte Technik und die Leute unterbringen zu können? Und von von aus lässt sich im Notfall jeder Ort im Stadtgebiet schnell erreichen? Quelle: Reyk Grunow

Die sind eher skeptisch, wenn es um den Bau einer neuen großen Feuerwache geht. Sie schlagen vor, eine etwas kleinere und vor allem billigere neue Wache zu bauen. In die könnten vielleicht die hauptamtlichen Mitarbeiter der Feuerwehr mit ihrer Technik einziehen.

Mehr als 20 Hauptamtler beschäftigt die Stadt bisher; sie sind offiziell für die Wartung der Fahrzeuge und Technik angestellt und deshalb bei einem Alarm auch am Tage schnell vor Ort, während die meisten anderen freiwilligen Feuerwehrleute arbeiten – oft auswärts.

Feuerwehrführung will Hauptamtler und Freiwillige nicht trennen

SPD-Fraktionschefin Marion Liefke hat angeregt, für die hauptamtlichen Feuerwehrleute eine neue Wache an einem anderen Standort zu hauen, wo es genügend Platz gibt. Die anderen freiwilligen Feuerwehrleute könnten dann ja mit mehr Platz in der bisherigen Wache an der Schinkelstraße bleiben.

Dass es dort für alle zusammen zu eng ist, das bezweifelt niemand. Auch nicht, dass sich an der Situation für die Feuerwehr endlich etwas verbessern muss.

Der damalige Bürgermeister Jens-Peter Golde hatte Mitte 2020 ein neues Gerätehaus für die Wehren Alt Ruppin, Nietwerder, Wulkow und Krangen/Molchow in Alt Ruppin eröffnet. Quelle: Reyk Grunow

Freiwillige und Hauptamtler zu trennen, lehnt Stadtbrandmeister Reinhardt Jachnick aber vehement ab. „Auf keinen Fall“ dürfe das passieren, sagt er: „Wir möchten alle Leute an einem Standort sehen.“ Für ihn ist das entscheidend, um den Zusammenhalt in der Feuerwehr nicht zu verlieren. Dass es auch wenig sinnvoll ist, Fahrzeuge und Technik erneut auf mehrere Standorte aufzuteilen, hatte er schon früher mehrfach klargemacht.

Offiziell gibt es bis heute keine Entscheidung zur Feuerwehr

Auch Bürgermeister Nico Ruhle sieht die Frage der neuen Feuerwache anders als seine SPD-Fraktion. Noch 2020 hatte er – damals nicht Rathauschef, sondern Stadtverordneter – durchgesetzt, dass die Stadtverwaltung eine Lösung an zwei Standorten prüfen soll.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Ergebnis dieser Prüfung liegt den Stadtverordneten bis heute nicht vor. Unabhängig davon ist Ruhle inzwischen für den Bau einer zentralen neuen Wache. Das hat er mittlerweile öffentlich erklärt.

„Es ist an der Zeit für eine endgültige Entscheidung“, findet Michael Peter, Stadtverordneter für die CDU und Chef der Feuerwehreinheit in Gühlen-Glienicke: „Fachleute und Wehrführung haben sich aus guten Gründen für die Einwachenlösung entschieden, das sollten wir jetzt auch beschließen und den Weg für die Planung zügig freimachen.“

Verwunderung über Neuruppins Stadtverwaltung

Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass die Stadtverwaltung bereits Gespräche mit dem Eigentümer einer Fläche an der B167 neben der sogenannten Holländer Mühle geführt hat. Die Abgeordneten reagierten verwundert, als sie im Haushaltsentwurf plötzlich die Summe von 2,5 Millionen Euro für den Kauf des Grundstücks entdeckten, ohne dass je darüber abgestimmt worden wäre, die neue Feuerwache dort zu errichten. Ob das Geld reicht, scheint inzwischen auch fraglich.

CDU-Fraktionschef Sebastian Steineke will endlich Klarheit. „Wir haben bereits viel zu lange gewartet, die Zustände an der Hauptwache sind für die Kameradinnen und Kameraden nicht mehr tolerabel“, sagt er und warnt: „Mit jedem weiteren Aufschieben steigen die Kosten für den Neubau.“

Wie teuer eine neue Hauptwache werden könnte, ist nach wie vor unklar. Königs Wusterhausen hat Ende 2021 beschlossen, eine neue Feuerwache für rund 25 Millionen Euro zu bauen, den Kauf des Grundstücks mitgerechnet.

Die Neuruppiner haben sich das Projekt dort mit Interesse abgesehen – allerdings braucht die Feuerwehr Neuruppin nach den bisherigen Plänen mehr Platz.

Am Montag, 21. Februar, soll der Neuruppiner Hauptausschuss weiter über das Thema diskutieren. Die Sitzung beginnt um 18.30 Uhr im Kulturhaus Stadtgarten.

Von Reyk Grunow