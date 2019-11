Hausboot-Streit: Der Kreis wartet ab

Neuruppin

Es wird wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der Streit zwischen dem Bauamt der Kreisverwaltung in Neuruppin und dem Neuruppiner Ralf Günther über sein Hausboot entschieden ist.

Der Streit geht schon seit über einem Jahr

Zwar hatte Rainer Genilke, der neue Staatssekretär für Infrastruktur und Landesplanung in Potsdam, bei einem Besuch der Messe „Boot und Fun“ am Freitag in Berlin erklärt, dass die brandenburgische Bauordnung geändert werde, damit klar sei, dass ein Hausboot ein Wasserfahrzeug ist und keine bauliche Anlage, für die eine Genehmigung vom Bauamt notwendig ist. Doch bis die geänderte Bauordnung in Kraft tritt, werde es wohl noch ein paar Monate dauern, sagte am Montag der 42 Jahre alte Freizeitkapitän Ralf Günther.

Staatssekretär Rainer Genilke (r.) und der Neuruppiner Hausbootbesitzer Ralf Günther bei der Messe in Berlin. Quelle: privat

Der Wirtschaftsingenieur hatte sich vor vier Jahren ein knapp 15 Meter langes Hausboot gekauft, das bereits seit Längerem auf dem Ruppiner See unterwegs ist. Im Frühjahr 2018 schaltete sich das Bauamt des Landkreises ein und forderte Günther auf, sein Hausboot zu entfernen, weil es sich dabei um eine bauliche Anlage handele, die nicht genehmigt worden sei.

Verwaltungsgerichte sind überlastet

Das Verwaltungsgericht Potsdam bestätigte zwar diese Sicht des Kreises, aber das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg kassierte die Entscheidung wieder. „Die Bauordnung galt zu keiner Zeit für Hausboote“, betont Günther. Das sieht der Landkreis anders. „Der Rechtsstreit ist weiter anhängig“, sagte Kreissprecherin Eylin Roß. Allerdings geht selbst die Behörde nicht davon aus, dass der Streit so bald im sogenannten Hauptsacheverfahren beigelegt wird: Wegen der Überlastung der Verwaltungsgerichtbarkeit könne ein Urteil „noch mehrere Jahre dauern“, so die Kreissprecherin.

Hausbootbesitzer Günther ist darüber nicht glücklich. Zwar kann er sein Hausboot durch die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes ohne Einschränkungen nutzen, doch er hätte gern endlich ein Urteil.

Von Andreas Vogel