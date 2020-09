Neuruppin

Die Freude bei Liane Lexow, Leiterin der Neuruppiner Pestalozzi-Schule, war am Mittwoch unübersehbar: Bei der Überarbeitung des Schülerheftes „Theos Entdeckungen“, das kindgerechte Informationen zu allen zehn Kommunen in Ostprignitz-Ruppin sowie zu Natur, Kultur und bedeutenden Persönlichkeiten enthält, wurde diesmal auch an die Förderschulen im Landkreis gedacht. „Wir waren bei der ersten Runde im Jahr 2015 leider nicht dabei“, bedauerte Lexow.

Ob das einen tieferen Grund hatte oder die Förderschulen vor fünf Jahren einfach vergessen wurden, das blieb am Mittwoch offen. Das Heft eigne sich bestens für den Sachkundeunterricht in der Grundschule, betonte Eylin Roß, Sachbearbeiterin für Kultur in der Kreisverwaltung, und fördere die Heimatverbundenheit.

Liebevoll überarbeitet

Das hätten auch die positiven Reaktionen von Lehrern und Schulen auf die Erstauflage gezeigt, so Roß. 6000 Exemplare des Schülerheftes waren 2015 an die Grundschulen in Ostprignitz-Ruppin verteilt worden. Nun wurde es von der Kinderbuchautorin Dorothea Flechsig und ihres Glückschuh-Verlages aus Falkensee ( Havelland) liebevoll überarbeitet.

Die Idee für das Schülerheft geht auf ein Projekt der Landesagentur für Struktur und Arbeit (Lasa) und der Kulturstrategie Ostprignitz-Ruppin zurück. Im vergangenen Jahr reifte die Idee für eine zweite Auflage – auch auf Wunsch vieler Schulen und Lehrkräfte. Zudem hatte die Stiftung des Landkreises signalisiert, die Hälfte der Kosten, sie liegen im mittleren vierstelligen Bereich, zu übernehmen. „Selbst Erwachsene erfahren in dem Heft noch Neues zu ihrer Heimatregion“, sagte Lutz Plagemann.

Mit Karte und mehreren Stickern

Der Neuruppiner überreichte am Mittwoch für die Stiftung die ersten Exemplare der überarbeiteten Auflage von „Theo Entdeckungen“ an Marie Jacobs und Sydney Stengel von der Neuruppiner Pestalozzi-Schule. Die zwei Schülerinnen hatten ihre Lehrerinnen Martina Vogt und Liane Lexow. „Theos Entdeckungen“ umfasst knapp 60 Seiten und enthält auch eine Karte sowie mehrere Sticker.

Als Zugabe überreichten Dorothea Flechsig und Maike Kubitza 100 Bücher vom Ritter Kahlbutz in denen es auch um Mobbing und Gewalt geht sowie spezielle Lernhefte. Die Bücher und Lernhefte sollen jetzt auf die Schulen verteilt werden.

Erste Exemplare an die Pestalozzi-Schule

Eigentlich sollten die neuen Schülerhefte bereits im Frühjahr überreicht werden. Doch wegen der Corona-Pandemie musste der Termin verschoben werden. „Wir haben gewartet, bis die Schulen wieder für die Mädchen und Jungen geöffnet sind“, so Roß.

Neuruppins Pestalozzi-Schule erhielt am Mittwoch die ersten der insgesamt 3000 Exemplare. „Wir können das Heft gut für den Unterricht in Gesellschaftwissenschaften in der 5. Klasse nutzen“, sagte Schulleiterin Lexow, die in das bunt gestaltete und mit vielen Fotos versehene Heft schon einmal reingeschaut hatte.

Ab Ende September sollen „Theos Entdeckungen“ auch an die anderen Grund- und Förderschulen in Ostprignitz-Ruppin ausgeliefert werden.

Von Andreas Vogel