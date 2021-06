Heftige Kritik der Linken an SPD-Landrat in Neuruppin

Schwere Vorwürfe erhebt die Linke in Ostprignitz-Ruppin gegen SPD-Landrat Ralf Reinhardt. Dieser habe sich in den vergangenen Monaten mehrere Skandale geleistet, sagt Fraktionschef Justin König. Indes hat der Kreisverband am Wochenende eine neue Vorsitzende gewählt.