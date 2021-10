Mit wenigen einheimischen Sträuchern kann man den Garten jetzt in ein Vogelparadies verwandeln. Im Frühjahr locken die Blüten Insekten an, sie bieten Nistplätze und später Nahrung für Mensch und Tier. Das tut not, denn fast jeder zweite Brutvogel in Deutschland ist vom Aussterben bedroht.