Neuruppin

Am 22.2.22 wollten sich eigentlich gleich zwei Paare im Trauzimmer des Amtes Temnitz das Ja-Wort geben. „Das eine hat aber abgesagt“, erzählt Standesbeamtin Darline Behnke. Sie wollen ihren besonderen Tag lieber auf eine Zeit verschieben, die nicht so stark von strengen Corona-Regeln bestimmt ist – magisches Datum hin oder her.

Normalerweise sind Hochzeiten an Tagen mit auffälligen Daten, die Glück bringen sollen, besonders beliebt. Doch obwohl es im Februar gleich zwei solche Schnapszahl-Termine gibt, hält sich der Ansturm auf die Standesämter der Region um Neuruppin in Grenzen.

Heiraten im Amt Temnitz: mit Maske, aber ohne Gäste

Je eine Hochzeit gibt es im Amt Temnitz am 2.2.22 und am 22.2.22. „Das eine Paar beschrieb seine Beziehung als magisch“, berichtet Behnke. „Deshalb hielt es auch an dem ,magischen’ Datum fest.“ Und das, obwohl Ehewillige im Moment wegen der steigenden Infektionszahlen seit Anfang des Jahres wieder Maske tragen müssen und auf Gäste verzichten sollen, wenn die Trauzimmer klein sind.

Behnke ist deswegen froh, dass nicht gleich alle Paare ihre Pläne gestrichen haben – und will denen, die dabeibleiben, Auswege bieten. „Klar darf das Paar für den Kuss nach der Trauung auch mal die Maske lupfen“, sagt sie. Schließlich sei das ein einzigartiger Moment. Und auch die Angehörigen oder Freunde können am Festakt trotz ihrer Verbannung teilnehmen: als Zaungäste am geöffneten Fenster.

Hochzeiten in Fehrbellin eher im Sommer gewünscht

„Coronabedingt ist es im Moment schwierig“, sagt die Fehrbelliner Standesbeamtin Eileen Vatter. Auch dort wollten ursprünglich zwei Paare am 22. Februar heiraten; die feste Zusage des einen fehle aber noch. Für den 2. Februar gibt es gar keine Interessenten – allerdings schon einige für den 22. vieler anderer Monate im Sommer.

In der warmen Jahreszeit sind Trauungen ohnehin viel beliebter als im Winter. „Und die meisten Paare hoffen auch, dass es bis dahin Lockerungen gibt – und sie zumindest annähernd im normalen Rahmen heiraten können“, erzählt Vatter.

Ja-Wort in Neuruppin: Zahl der Trauungen rückläufig

Ähnlich sieht es direkt in Neuruppin aus. Für den 2. Februar gibt es zwei Anmeldungen, am 22. Februar wollen sich in Neuruppin drei Paare trauen lassen. „Die beliebtesten Monate für Eheschließungen sind von Mai bis August“, teilte Neuruppins Stadtsprecher Heiko Rähse mit. Allerdings hat sich die Zahl der Trauungen verringert.

Wurden 2020 noch 144 Ehen in Neuruppin geschlossen, waren es ein Jahr später lediglich noch 130 Trauungen. Die meisten Paare haben sich dabei ihr Ja-Wort im Neuruppiner Rathaus gegeben – 2020 gab es zusätzlich lediglich drei Trauungen in der Siechenhauskapelle, während ein Jahr später neben den 123 Eheschließungen im Rathaus auch sieben Paare im Wintergarten des Gutshauses Gnewikow ihre ewige Liebe bekundeten.

Im Rheinsberger Standesamt sind Gäste zugelassen

Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie waren im vergangenen Jahr keine Eheschließungen in der Neuruppiner Siechenhauskapelle angeboten worden. In diesem Jahr sind dagegen Trauungen in einem der ältesten Gebäude der Stadt nach Absprache wieder möglich, allerdings eigentlich nur an jedem ersten Freitag im Monat. Doch für den Februar hat Gabriele Lettow, die Eigentümerin der Siechenhauskapelle, eine Ausnahme gemacht – für den 22. Februar sind dort drei Trauungen angemeldet.

In Rheinsberg will sich am 2. Februar ebenfalls niemand das Ja-Wort geben. Und auch dort gibt es Rückzieher: Zwei von fünf Paaren, die dort eigentlich am 22. Februar heiraten wollten, haben abgesagt, berichtet Andrea Baudis. Die Standesbeamtin kann das verstehen. Ihr Trauzimmer im neuen Rathaus sei zwar groß genug, sodass einige Gäste auch jetzt an der Zeremonie teilnehmen können. Der Rahmen insgesamt für den schönsten Tag im Leben, der es ja immer werden soll, falle wegen der vielen Einschränkungen derzeit aber eher bescheiden aus – auch, was die Feier danach angeht. „Da warten wohl viele lieber doch noch ein bisschen“, so die Standesbeamtin.

Dass sie dabei die besonderen Zahlenkombinationen verpassen, sei nicht so schlimm, findet Baudis. Natürlich könne man sich so viel besser das Datum des Hochzeitstags merken, was für das Ehewohl in den Jahren später wichtig sein kann, merkt sie augenzwinkernd an. „Die Schnapszahlen bringen aber nicht mehr Glück oder Unglück als jeder andere Hochzeitstermin.“

Von Celina Aniol und Andreas Vogel