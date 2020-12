Neuruppin

Für Cong Thien Hoang, seine Familie und seine Freunde war es selbstverständlich zu helfen. Zusammen haben sie auf dem Höhepunkt der ersten Corona-Welle im Frühjahr beschlossen, Alltagsmasken selbst zu nähen und kostenlos an Altenheime, Krankenhäuser. Arztpraxen und soziale Einrichtungen zu liefen.

Rund 7500 Masken haben die Neuruppiner, die alle aus Vietnam stammen, in nur 20 Tagen genäht. „Meine Frau hat von 7 bis 12 Uhr genäht und dann hab ich übernommen“, sagt Cong Thien Hoang.

1987 ist er als Vertragsarbeiter aus Vietnam nach Neuruppin gekommen. Cong Thien Hoang und deine Freunde haben in den Elektrophysikalischen Werken (EPW) gearbeitet, bis die 1990 abgewickelt wurden. Heute betrieben sie in Neuruppin unter anderem mehrere Läden und Restaurants.

7500 Alltagsmasken aus Stoff haben vietnamesische Familien, die seit vielen Jahren in Neuruppin leben, für Pflegeheime, Kliniken und Arztpraxen genäht. Quelle: Andreas Vogel/Archiv

Als klar war, dass überall Masken fehlen, habe sich die Familien schnell Stoff besorgt. Einigen haben die Ruppiner Kliniken bereitgestellt, anderer kam kostenlos von einem Großhändler in Berlin. Eine Familie hat dem Stoff vorbereitet, die Stücke angezeichnet und passend zurecht geschnitten, eine andere hat genäht.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde kann die große Zahl von Alltagsmasken, die die vietnamesische Gemeinschaft schließlich übergeben hat, noch immer kaum fassen. „Das ist eine riesige Leistung“, sagt er ehrlich beeindruckt. Für ihren Einsatz hat er die vietnamesische Gemeinschaft in Neuruppin am Freitag ausgezeichnet.

Seit 15 Jahren gibt es in Neuruppin immer im November ein Treffen, bei dem die Stadt verdiente ehrenamtlichen Hilfen dankt. Üblicherweise findet die im Saal des Rathauses statt, so sich alle treffen. Auch das muss in diesem Jahr pandemiebedingt mit Abstand geschehen.

17 Auszeichnungen hat Neuruppins Bürgermeister diesmal vergeben

17 Initiativen, Gruppen und ehrenamtliche Einzelkämpfer stehen in diesem Jahr auf der Liste der Ausgezeichneten. „Sie alle sind Helden der Pandemie“, sagt Jens-Peter Golde. Dazu gehören zum Beispiel Renate Neumann, Angelika Tarun und Ilse Lisch, die in der Zeit des Lockdowns um die anderen Mitglieder des Seniorenvereins Jahresringe gekümmert haben, als das Haus der Begegnung in Neuruppin als Anlaufpunkt geschlossen war.

Ein Dank der Stadt geht auch an die Schauspielerin Astrid Leberti, die einen Einkaufsservice für Menschen aus Risikogruppen organisiert hatte. Und an Ivo Haase für das Projekt „50 x 100 für unsere Heimat“ für das er zusammen mit anderen Spenden über 13.000 Euro gesammelt hat, die als Dank an Helfer und Helferinnen in der Pandemie verteilt wurden und zugleich Neuruppiner Geschäften zugutekommen.

Die meisten „Helden der Pandemie“ werden einen Brief mit dem Dank des Bürgermeisters samt einem der neuen Stadtgutscheine zugesandt bekommen. Drei Ausgezeichnete hatte die Stadtverwaltung als Stellvertreter für alle am Freitag persönlich zu einer symbolischen Ehrung unter freiem Himmel vor dem Rathaus eingeladen.

Can Gero Leineweber studiert an der Medizinischen Hochschule und konnte in der Rettungsstelle der Ruppiner Kliniken helfen. Quelle: Henry Mundt/Archiv

Dazu gehörten Josphine Steinborn und Can Gero Leineweber, die beide an der medizinischen Hochschule in Neuruppin studieren. Im März hatte die Hochschule ihre Studentinnen und Studenten aufgerufen, sich als freiwillige Helfer in Gesundheitsämtern, Krankenhäusern oder Arztpraxen zu melden.

Rund 200 der knapp 500 Studierenden haben sich an der Aktion beteiligt. Josephine Steinborn engagiert sich als Kinderkrankenschwester in einer Klinik in Berlin, Can Gero Leinewerber ist ausgebildeter Rettungssanitäter und konnte in der Rettungsstelle in Neuruppin helfen.

Auch die rund 240 freiwilligen Feuerwehrleute in Neuruppin und den Ortsteilen gehören zu den Ausgezeichneten. „Sie sind immer zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde: „Und zwar unabhängig von der Corona Pandemie.“ Dafür gibt es diesmal 240 Dankschreiben samt Gutschein.

Von Reyk Grunow