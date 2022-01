Neuruppin

Henry Hübchen ist ein Mann mit vielen Gesichtern, bekannt und beliebt, sowohl in der DDR als auch später im wiedervereinigten Deutschland. Der Schauspieler ist am Sonntagabend in der Neuruppiner Kulturkirche zu Gast.

Der Moderator – Robert Rauh. Quelle: Thomas Lox

Eingeladen hat ihn Robert Rauh, Lehrer, Autor und Hobby-Historiker, der in Neuruppin bereits etliche seiner Bücher zu Fontane-Themen vorgestellt hat und sich bei den regelmäßigen Schönhausener Schlossgesprächen in Berlin bereits einen Namen als Talk-Moderator gemacht hat.

Kultur-Talk in Neuruppin mit Moderator Robert Rauh

Nun holt er das Format auch nach Neuruppin. 260 Besucher lassen sich das nicht entgehen. Rauh, den güldenen Fontane im Arm, stellt auch noch einen weiteren Gast vor: Günther Fischer, Jazzer seit Urzeiten und Komponist, der für gut 120 Defa-Streifen die Musik geschrieben hat – etwa den legendäre Solo-Sunny-Song.

Henry Hübchen ist ein charmanter Plauderer.. Quelle: Thomas Lox

Und der in Neuruppin bereits mit Armin Mueller-Stahl und einmal mit Band und seiner Tochter Laura auf der Bühne stand. Auch er, so Rauh, ist einer, der den Sprung vom DDR-Künstler zum gesamtdeutschen geschafft hat.

Premiere in Neuruppin: Günther Fischer und Henry Hübchen musizieren zusammen

Sowohl der 74-jährige Hübchen als auch der drei Jahre ältere Fischer haben in jungen Jahren in einer Band gespielt, triggert Rauh das Gespräch an. Aber nur Günther Fischer sei dann wirklich Musiker geworden. „Ich konnte ja nichts anderes“, sagt der Musiker dazu. Und stellt mit einem Tenorsax-Solo unter Beweis, dass er es kann. Der Song stammt aus „Der Kinoerzähler“ – Fischers erste Film, für den er die Musik schrieb. Viele folgten, auch in Hollywood.

Hübchen dagegen bekennt launig, ihm fehle das Talent für die Musik. Dass er in der Band Melodiegitarre gespielt habe, weiß er noch. Aber nicht, wie er das geschafft hat. Stattdessen habe er Physik studiert. Wieso Physik, will Rau wissen. „Aus Dummheit“, grient Hübchen. Lange habe diese Episode aber nicht gedauert – viel lieber saß er bei Toni Krahl und seinen City-Mannen im Studio herum und genoss das Feeling.

Henry Hübchen plaudert über seine Erinnerungen.. Quelle: Thomas Lox

Hübchen war sogar maßgeblich an einem „Song des Jahres“ beteiligt: Am Titel-Song des Albums „Casablanca“, das 1987 „LP des Jahres“ wurde. „Mich hat City immer beeindruckt – die waren ja zu DDR-Zeiten schon Kleinunternehmer, während ich angestellt war“, plaudert Hübchen.

Das Publikum in der Neuruppiner Kulturkirche lauschte gespannt

Angestellt war er beim Theater – da war er schon Schauspieler mit Leib und Seele. Auch wenn der Sprung dorthin ein zufälliger war. An einer Schauspielschule hat er mehr aus Verlegenheit vorgesprochen, weil er kein „Gammler“ sein wollte. Und auch die Rolle als junger Indianer an der Seite vom bewunderten Gojko Mitic war eher ein Ferienjob, erzählt er.

Dann geht Rauh ein paar Jahre zurück und Henry Hübchen erzählt, dass seine Eltern 1949 vom britischen in den sowjetischen Sektor Berlins zogen, weil der Vater da einen guten Posten und die Familie mehr Lebensmittelmarken bekam. „Die Wände meines Kinderwagens waren zu hoch, als dass ich den Unterschied erkannte“, witzelt Hübchen und das Publikum lacht einmal mehr ob der launig-selbstironischen Sprechweise des Berliners.

Robert Rauh hat auch viele Fragen an den Filmkomponisten Günther Fischer. Quelle: Thomas Lox

Für ihn war das Leben in der DDR okay, sagt er. Und auch in seiner Schule mit erweitertem Russisch-Unterricht – die Sprache hat er jedoch längst verlernt, sagt er – habe er sich an die meisten der drei Verpflichtungen gehalten: „Ehrlich lernen – das war nicht schwer. Die anderen haben nie abschreiben lassen.“ Keine Nato-Sender zu hören unterschrieb er auch: „Das konnte ja eh keiner kontrollieren.“ Nur die vormilitärische Ausbildung verweigerte er. „Ohne Konsequenzen – das wundert mich noch heute.“

Hübchen war zuerst Theaterschauspieler und wechselte später zum Film

Nach der Schauspielschule – „Ernst Busch, die allerbeste“ – kam er ans Theater Magdeburg, später an die Berliner Volksbühne. Er arbeitete mit berühmten Regisseuren – vor allem Frank Castorf habe ihn geprägt. Und die Texte Heiner Müllers, auch wenn er mit ihm nie gearbeitet habe. Ob er noch einmal am Theater spielen wolle, will Rau wissen.

Kultur-Talk auf die lustige Art.. Quelle: Thomas Lox

„Nee“, entfährt es Hübchen. „Das ist ganzkörperlich harte Arbeit und ’ne ganz andere Sportart als Film. Theater höchstens mit Leander Hausmann.“ Den König Lear könne er sich als Rolle noch vorstellen. „Ich habe auch drei Töchter und seine Probleme.“

Apropos König, ob es ihn nicht nerve, dass er in den Medien schon mal als „Gott des Gemuffels“ bezeichnet werde, will Rauh wissen. Kein Stück, ulkt Hübchen. „Die Betonung liegt ja auf Gott.“ Dass er mal DDR-Meister im Brettsegeln war, wischt er dagegen eher beiseite.

Henry Hübchen war zuerst Bühnendarsteller in Magdeburg und Ensemblemitglied an der Berliner Volksbühne – später spielte er mehr in Filmen mit.. Quelle: Thomas Lox

Er plaudert über seine Filme und wann er Angebote annimmt: Gute Drehbücher, tolle Schauspiel-Kollegen und zuweilen auch schon mal schöne Drehorte. „Für ’n Tagebau muss das Drehbuch schon top sein“, sagt er. Einmal war er beim Traumschiff dabei, wegen seines Freunds Michael Gwisdek.

Henry Hübchen hat auch hin und wieder Regie geführt

Dass man ihn immer zu „seinen letzten Filmen“ befragt, findet er doof. „Ich mache die Filme ja nicht. Als Schauspieler bist du ein Zulieferer. Ein wichtiger Teil – aber eben nur ein Teil.“ Robert Rauh befragt ihn zu Bett-Szenen im Film. „Anstrengend“, seufzt Hübchen. „Je hübscher die Frau, desto verklemmter werde ich. Stellen Sie sich vor, da legt sich ’ne fremde Frau nackt aufs Bett – ich möchte wissen, ob Sie da locker bleiben.“

Henry Hübchen erinnert sich gern an seine vergangenen Filme. Er arbeitete mit berühmten Schauspielern zusammen. Quelle: Thomas Lox

Aber wenn, dann liegt er lieber unten, sagt er verschmitzt. „Da liegt man halt einfach, statt sich mit entgleistem Blick hektisch bewegen zu müssen.“ Das mag er auch an seiner Rolle, in der er am Mittwoch in der ARD zu sehen ist: „Ich sitze nur dement rum“, ulkt er. Henry Hübchen spielt einen alten Ex-Schlagerbarden mit Demenz.

Premiere: Musik machen Henry Hübchen und Günther Fischer zum ersten Mal in Neuruppin zusammen – auch wenn Hübchen nur so tut, als spielte er Klavier. Quelle: Thomas Lox

Dann fällt ihm ein: „Ich stand ja schon mit Günther Fischer vor der Kamera: er als Barpianist und ich als versoffener Schauspieler.“ Man erinnere sich an „Whisky mit Wodka“, der wie „Alles auf Zucker“ beim Publikum punktete. Dann greift Günther Fischer noch einmal zum Saxofon: Für den Song aus Solo Sunny – zum Träumen schön.

Von Regine Buddeke