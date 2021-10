Neuruppin

Am Montag beginnen die Herbstferien, beste Zeit für Kinder und ihre Eltern, sich einen schönen Ausflug zu gönnen. Aber was kann man unternehmen? Hier ein paar Ausflugstipps für Ostprignitz-Ruppin.

Ostprignitz-Ruppin

Linum: Kranichführungen auf Europas größtem Kranichrastplatz

Die Rast der Kraniche in Linum ist ein atemberaubendes Naturschauspiel. Quelle: usage worldwide

Linum – Kranichführungen – Kristina Hühn bietet abends Führungen zum Einflug der Kraniche (10 Euro pro Person) an – auch tagsüber zu den Äsungsflächen der Kraniche. Eine Einführung findet indoor statt, bevor es gemeinsam mit dem eigenen Auto mit Spektiv und Fernglas bewaffnet an die Äsungsflächen geht. (14 Euro pro Person) Dabei lernt man auch, wie man sie möglichst störungsarm beobachtet. Eine Anmeldung ist erwünscht per E-Mail an voegeldesgluecks@gmx.de oder unter Telefon 0176/57 64 77 77.

Frankendorf: Familienwanderung mit Huskys

Sehr beliebt bei Familien: Die Wanderung mit Huskys ab Frankendorf. Quelle: Josephine Mühln

Frankendorf – Husky-Familienwanderung ab 66 Euro, zwei Stunden, vier Kilometer, je zwei Teilnehmer führen einen Husky gemeinsam, allgemeine Einführung in die Schlittenhundewelt; zu Beginn können die Huskies in ihrem natürlich angelegten Gehegen beim Dösen und Spielen beobachtet werden. Zurück auf dem Hof, werden die Hunde mit Wasser versorgt, gelobt und gestreichelt und dienen nun geduldig als Modelle für ein Foto. Den Schlittenhunde-Führern können noch einmal Fragen zu „seinem“ Husky, dem Rudel oder dem Huskyleben gestellt werden. Alle weiteren Infos unter www.freizeit-mit-huskies.de.

Kunsterspring: Auf dem Heide-Radweg in den Tierpark

Wollschweine im Tierpark Kunsterspring Quelle: Henry Mundt

Kunsterspring – Ausflug auf dem Tierpark-Heide-Radweg, ausgeschildert ab Rheinsberger Tor bis nach Neuglienicke zum östlichen Tor der Kyritz-Ruppiner Heide (21 Kilometer) mit dem Fahrrad zum Tierpark. Ab dort kann man die Heidelandschaft wandernd erleben, bis zum Turm auf dem Sielmannhügel und zurück sind es etwa 10 Kilometer. Auf dem Weg zurück hält man mit dem Rad im Tierpark Kunsterspring, um entspannt die dort lebenden Tiere zu beobachten. Geöffnet ist von 9 bis 17 Uhr, Eintritt ab 2 Euro für Kinder und ab 5 Euro Erwachsene. Danach kann man zurück mit der Buslinie 794, das Rad auf dem Anhänger im Gepäck.

Sport und Spaß im Sportcenter Neuruppin

Erlebnisbad oder Bahnenschwimmen? im Sportcenter Neuruppin geht beides. Quelle: Peter Geisler

Neuruppin – Das Sportcenter Neuruppin an der Trenckmannstraße bietet Tennis, Badminton und Squash, Fitnessclub, Bowling und Kegeln, Sport- und Erlebnisbad mit Saunalandschaft, Ballspielhalle, ein Restaurant mit Karpfenteich. Außerdem bietet das Sport- und Erlebnisbad mit 75-Meter-Wasserrutsche, Wellenbad und Strömungskanal beste Bedingungen zum Planschen und Toben im Wasser. In den Ferien ist das Bad länger geöffnet, und zwar montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr (Erlebnisbad) und von 18 bis 21 Uhr (Bahnenschwimmen) sowie am Samstag und Sonntag von 9 bis 21 Uhr (Erlebnisbad). Zwei Stunden im Erlebnisbad kosten für Erwachsene 8 Euro, ermäßigt 6 Euro; für vier Stunden zahlen zwei Erwachsene und ein Kind 30 Euro. Weitere Infos unter www.sportcenter-neuruppin.de.

Big Wheel in Pfalzheim: E-Bike fahren auf fetten Reifen

Fahrradverleih Big-Wheel-Pfalzheim E-Fatebike-Verleih in Pfalzheim Heide Quelle: Henry Mundt

Pfalzheim – Big Wheel, Pfalzheim, Dorfstraße 24, Telefon 033924/28 99 98, täglich von 8 bis 20 Uhr, Preis: ab 25 Euro pro halben Tag. Auf besonders breiten Reifen geht es bei einem Ausflug mit dem Fahrrad durch die Kyritz- Ruppiner Heide. Zuckersand ist für die Bikes mit starkem Elektromotor kein Problem. So bleibt Zeit für die Schönheit der Landschaft – die letzten Heideblüten und Pilze.

Wildtierschule Sieversdorf: Löwen hautnah erleben

In Sieversdorf kann man Wildtieren ganz nah kommen. Quelle: Alexander Beckmann

Sieversdorf – Wildtierschule Harsch, Hauptstraße 2, Sieversdorf, Telefon 033970/5 08 30. Hier kann man Störche, Kolkraben, Fischotter, Wölfe, Waschbären und Löwen hautnah erleben. In Gruppenführungen kann man den Wildtieren sehr nah kommen und viel über sie lernen – Eintritt für Erwachsenengruppen bis 20 Personen für 120 Euro, Schüler-/Kindergruppen bis 20 Kinder 100 Euro. Weitere Infos unter www.wildtierschule-harsch.de.

Altes Kinderspielzeug im Brandenburg-Preußen-Museum Wustrau

Spannend für Kinder und Erwachsene: Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung, zu sehen in Wustrau. Quelle: Henry Mundt

Wustrau – Brandenburg-Preußen-Museum , Eichenallee 7a, Telefon 033925/7 07 98, geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Altes Spielzeug ruft nicht nur Kindheitserinnerungen wach. Die Sonderausstellung „(K)ein Kinderspiel – Spielzeug als Spiegel der Industrialisierung“ zeigt anhand der kleinen Dinge die großen zeithistorischen Zusammenhänge. Kostenfreie Führungen beginnen im Oktober jeden Sonnabend um 15 Uhr und jeden Sonntag um 11 und 15 Uhr. Anmeldung per E-Mail:museum@bpm-wustrau.de.

Wittstock: Einblicke in die Schlacht gegen den Schweden

Historische Pestmaske in den Museen Alte Bischofsburg in Wittstock. Quelle: Björn Wagener

Wittstock – Kreismuseen Alte Bischofsburg, Amtshof 1-5, Telefon 03394/433725, geöffnet September bis April: Dienstag bis Donnerstag: 9-16 Uhr, Freitag: 9-14 Uhr; Sonnabend: 13-16 Uhr; Sonntag: 11-16.30 Uhr, Eintritt für Erwachsene 4,50 Euro, Kinder ab 4 Jahren 1 Euro; Familie/Kleingruppe bis 6 Personen (max. 2 Erwachsene) 8 Euro. Das Areal der ehemaligen Bischofsburg in Wittstock beherbergt neben einer gut erhaltenen Burganlage verschiedene Ausstellungen zum Dreißigjährigen Krieg und zur Regionalgeschichte. Schwerpunkt ist die Schlacht bei Wittstock 1636, der Alltag der Bevölkerung und der Soldaten. Wissenswertes ist zur Bischofszeit, regionaltypischem Handwerk (besonders dem Tuchmacherhandwerk - Textilproduktion) zu erfahren. Außerdem wird die militärische Präsenz sowjetischer und russischer Streitkräfte beleuchtet.

Von MAZ-online