Einblicke in geheimnisvolle Höfe

Neuruppin

1883 eröffnete Hermann Degener in Neuruppin eine Destillation und eine Likörfabrik. In alten Büchern hat er die Rezepte festgehalten und seinen Nachfahren überliefert. Für sie war der 200. Geburtstag Theodor Fontanes ein guter Grund für einen guten Tropfen.

Karin Kollhoff, die Tochter des Hauses, und Silke Kuhn setzten zum Tag der offenen Höfe einen Quitten- und einen Bitterorangen-Likör an. Die Gäste standen zur Verkostung von „Effi“ und dem hochprozentigem „Crampas“ Schlange im historischen Ladengeschäft am Neuruppiner Braschplatz. Die alte Ladenkasse wurde extra für diesen Tag geölt.

Im historischen Ladengeschäft herrschte großer Andrang – hier konnte der zum Fontanejahr kreierte Likör verkostet werden. Quelle: Cornelia Felsch

„Aus Keller, Schuppen und Boden haben wir viele Dinge zusammengesucht und den Laden wieder im alten Ambiente eingerichtet“, sagt Karin Kollhoff. „Die offenen Höfe zum Fontane-Jubiläum waren ein guter Grund.“

Dabei fanden sich auch noch einige alte Radios für eine Klanginstallation im Hof. Dort war die Band Radioprojekt zu Gast. „Das hab ich gleich genutzt, um meinen Boden leerzumachen“, sagt Ingrid Degener, die Witwe des letzten Betreibers der Likörfabrik. „Hans-Hermann hat doch immer alles aufgehoben.“

Hunderte Besucher kommen in die alte Likörfabrik

Hunderte Besucher kamen in die alte Likörfabrik. Es waren ehemalige Mitarbeiter darunter, aber auch Leute, die sich einfach nur daran erinnert haben, dass sie hier zu DDR-Zeiten ihren Brennspiritus gekauft haben. Bernd Weimar wollte gern noch einmal die Werkstatt sehen, in der er gemeinsam mit Hans-Hermann Holzskulpturen schuf.

Auch die neuen Nachbarn öffneten am Sonnabend ihre Türen für Besucher. Bildhauerin Anja Steinhauer, der Tenor Heribert Haider, der Szenenbildner Carsten Lippstock und Lichtgestalter Peter Rasch werden demnächst die Rudolf-Breitscheid-Straße 10 bevölkern. Noch gibt es dort einiges zu tun – davon konnten sich die Besucher beim Hausrundgang ein Bild machen.

Puppenspielerin Franziska Kriebisch mit ihrer Birne aus Ribbeck. Quelle: Cornelia Felsch

Für das erste Mobiliar habe Ingrid Degener gesorgt. „Wir hatten ja noch keine Möbel hier und da fragte uns Frau Degener, ob wir einen Tisch bräuchten“, erzählt Carsten Lippstock. Schnell stand der Garten voller Möbel und die jungen Leute konnten sich erst einmal einrichten.

„Hereinspaziert“ und „Herzlich willkommen“ hieß es am Sonnabend auch in der Tagesstätte „Steinklee“, in der Kulturimkerei, bei Ulrike Stinnes und Familie Gröschke. Im Café Hinterhof konnte bei Punkrock-Musik der Trödelmarkt durchstöbert werden und auf dem Klosterhof von Marco Leppin gab es „Fontane zum Anfassen“.

Schautafeln im Klosterhof informieren über das Leben Theodort Fontanes. Quelle: Cornelia Felsch

Fontanes Arbeitszimmer und eine historische Apotheke hatte der Gastwirt gemeinsam mit dem Stammtisch Ruppiner Geschichte nachgestaltet, Schautafeln, die man im grünen Dickicht des Gartens entdecken kann, informieren über Leben und Werk des Dichters, reich illustriert mit historischen Ansichten.

Wer dem Menschenstrom durch Neuruppins Gassen folgte, gelangte am Sonnabend automatisch zur nächsten Station der „Offenen Höfe“. Auf dem Hof des Predigerwitwenhauses, in dem Mitte des 19. Jahrhunderts Emilie und Elise Fontane wohnten, erlebten die Besucher eine musikalische Darstellung mit dem Künstler Harald Finke und dem Musiker Matthias Winkler. Gemeinsam brachten sie im Hof den alten Birnbaum zum Klingen. Dazu hatten sie eine geheimnisvolle Messanordnung aufgebaut.

Sphärische Klänge aus dem Birnbaum

Eine spezielle Software wandelte minimale Spannungsschwankungen in Töne oder Grafiken um. Die Zeichenimpulse aus dem Rechner bezieht Harald Finke in seine Bildkunstwerke ein. Matthias Winkler komponiert gemeinsam mit dem Birnbaum sphärische Klänge.

Harald Finke (l.) im Gespräch mit Galerist Johannes Bunk. Quelle: Cornelia Felsch

Dass die beiden für ihren künstlerischen Dialog mit der Pflanzenwelt ausgerechnet den Birnbaum im Predigerwitwenhaus entdeckten, ist dem Galeristen Johannes Bunk zu verdanken. „Bei einem gemeinsamen Stadtrundgang entdeckte Harald diesen besonderen Ort und es entstand die Idee, zum Fontanejahr mit dem Birnbaum zu kommunizieren“, erzählt der Galerist.

Von Cornelia Felsch