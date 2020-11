Herzberg

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:40 Uhr. Eine Frau kam mit ihrem Pkw aus Wulkow in Fahrtrichtung Herzberg aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen einen Baum. Das Fahrzeug kam in einer Böschung zum Stehen.

Für die Dauer derEinsatzmaßen wurde die B176 zwischen Wulkow und Herzberg voll gesperrt. Quelle: Alexander Bergenroth

Die Frau war bei Eintreffen der Feuerwehren aus Vielitz, Herzberg, Lindow und Rüthnick bereits aus dem Pkw und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Sie wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde durch den Unfall so beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit ist und abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Einsatzmaßen wurde die B176 zwischen Wulkow und Herzberg voll gesperrt.

Das Unfallauto. Quelle: Alexander Bergenroth

